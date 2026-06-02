Balance
"Escasa oferta musical, polvo y mala planificación", las críticas de Vox a las ferias de Cáceres
El portavoz de Vox denuncia una programación musical insuficiente y una organización deficiente en la Caseta Municipal y el recinto ferial
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha realizado un balance crítico de las Ferias y Fiestas de San Fernando, en el que ha denunciado una “escasa oferta musical” y una “mala planificación” en la organización del evento.
"La programación de esta edición ha resultado insuficiente y poco atractiva"
Insuficiente
Según ha señalado, la programación de esta edición ha resultado insuficiente y poco atractiva, especialmente en lo relativo a los conciertos y actividades musicales, que considera fundamentales para dinamizar la afluencia de público al recinto ferial y convertir la feria en un auténtico escaparate de la ciudad.
Gutiérrez ha lamentado también la falta de propuestas de ocio continuado y ha apuntado a una programación en la Caseta Municipal que, a su juicio, ha sido “escasa y con poco dinamismo”, lo que habría restado atractivo a uno de los espacios centrales de las fiestas.
El portavoz de Vox ha extendido sus críticas a la organización general del recinto, señalando problemas en la gestión de accesos, con situaciones de confusión y molestias para los asistentes, así como deficiencias en la ordenación de entradas y salidas durante los días de mayor afluencia.
Asimismo, ha advertido de la falta de suficientes espacios de animación y de una programación capaz de mantener un ambiente festivo continuo, lo que, según su valoración, habría afectado a la experiencia de los asistentes durante las celebraciones.
Acumulación de polvo
Entre otras cuestiones, ha mencionado la falta de riego en algunas zonas del recinto ferial, lo que habría provocado acumulación de polvo, así como la presencia de cableado en distintas áreas, reclamando mayores medidas de seguridad y señalización en futuros eventos multitudinarios.
Finalmente, Gutiérrez ha instado al Ayuntamiento a mejorar la planificación de las fiestas, con el objetivo de reforzar su atractivo turístico, su capacidad de dinamización económica y la experiencia global de los asistentes.
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