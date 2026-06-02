El nuevo Hospital Universitario de Cáceres tendrá una residencia para familiares de pacientes

El futuro Hospital Universitario de Cáceres incorporará en su segunda fase una residencia para familiares de pacientes, uno de los elementos más humanos del proyecto presentado este lunes por la Junta de Extremadura. La actuación, que ya tiene máquinas trabajando sobre el terreno, supondrá una inversión de 189 millones de euros y ha sido definida por la presidenta regional, María Guardiola, como "la mayor obra sanitaria de la historia de Extremadura".

La ampliación permitirá sumar 431 camas nuevas, diez quirófanos y 283 consultas externas, además de nuevos espacios asistenciales, jardines terapéuticos, más aparcamientos y mejoras en la conexión con la primera fase del complejo. El objetivo, según ha defendido Guardiola, es construir un hospital integral y de referencia para Cáceres, su área sanitaria y el conjunto de Extremadura.

Un hospital pensado también para acompañar

La residencia para familiares enlaza con una de las ideas centrales del proyecto: humanizar la estancia hospitalaria no solo para los pacientes, sino también para quienes los acompañan en los momentos más difíciles. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha destacado que la nueva fase permitirá contar con una oferta sanitaria "a la altura de una ciudad ambiciosa, moderna y sin complejos", pero también ha incidido en la necesidad de que los hospitales sean espacios menos duros.

Ángel García Collado

Mateos ha señalado que los profesionales necesitan mejores condiciones y mejores herramientas, pero ha añadido que también es necesario "humanizar los espacios" para que la estancia en un hospital sea "lo menos impactante posible", especialmente para los niños. En este sentido, ha subrayado que "los acompañantes también merecen que se les trate con respeto y con cariño".

El arquitecto Rubén Cabecero, de PichArchitects, ha explicado que el diseño del hospital ha ido más allá de la mera funcionalidad sanitaria. "Hemos intentado dar un pasito más, no quedarnos exclusivamente en la humanización, que no es poco, sino convertir la arquitectura en un referente desde el punto de vista solidario para los pacientes, para los médicos y para los familiares", ha afirmado.

Jardines terapéuticos y más espacio

El proyecto incorporará también jardines terapéuticos vinculados a las plantas de hospitalización, para que los pacientes que puedan hacerlo, siempre con criterio médico, accedan a espacios exteriores durante su estancia. La intención es reducir la sensación de aislamiento y hacer que el hospital sea un entorno más amable.

Guardiola ha defendido que la actuación supone un salto respecto al proyecto inicial que encontró el actual Ejecutivo regional al llegar al Gobierno. Según ha explicado, aquella propuesta contemplaba 75 millones de euros y unos 35.000 metros cuadrados, mientras que el nuevo planteamiento eleva la inversión hasta los 189 millones y sitúa la superficie total en torno a los 100.000 metros cuadrados, sumando ampliación e intervenciones en la fase ya existente.

La presidenta ha afirmado que no se trata solo de una cuestión de tamaño, sino de "una diferencia de ambición". A su juicio, el proyecto permitirá pasar de añadir un edificio más a levantar "un verdadero hospital de referencia para Extremadura".

Una obra ya en marcha

La segunda fase no se limitará al nuevo edificio. También se actuará sobre la fase uno, se ampliarán servicios como la cafetería, se mejorarán comunicaciones internas, se incrementarán las plazas de aparcamiento y se incorporará una nueva base de helicópteros.

Para acelerar los plazos, el proyecto utilizará sistemas constructivos prefabricados en estructuras, fachadas y baños. Cabecero ha destacado que esta fórmula permitirá optimizar tiempos y mejorar la calidad de una obra especialmente compleja por su conexión con el hospital actual.

Con esta ampliación, Cáceres aspira a contar con un hospital más grande, más tecnológico y también más humano, pensado para atender a los pacientes y para cuidar mejor a quienes permanecen a su lado.