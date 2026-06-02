"Nunca imaginé llegar a cumplir tantos años": Jesús Redondo, el hombre más longevo de España, sopla 111 velas en Cáceres

Jesús Redondo Bermejo ha cumplido este martes 111 años sentado en el lugar donde ahora transcurren sus días, la Residencia Asistida de Cáceres, rodeado de trabajadores, familiares y otros residentes que comparten con él algo más que una edad poco común: la memoria de un siglo entero. En su caso, incluso algo más. Nació en Cañaveral el 2 de junio de 1915, cuando España era todavía un país de carros, oficios pequeños, pueblos largos y vidas medidas por la rutina. Hoy, más de once décadas después, su nombre ocupa un lugar excepcional: es el hombre más longevo de España.

La escena, en apariencia sencilla, ha tenido algo de extraordinario. Un cumpleaños, una tarta, una residencia en día de homenaje y un hombre que ha llegado a los 111 años casi con la misma sobriedad con la que ha vivido siempre. Cuando se le ha preguntado cuántos años cumplía, ha respondido primero con una media sonrisa de quien reduce lo imposible a una broma mínima: "Hoy uno". Después, la cifra completa: "111 años".

No es una edad que se diga todos los días. Tampoco una que se alcance con explicaciones fáciles. En torno a Jesús se han repetido muchas veces las mismas claves: una vida ordenada, sin grandes excesos, comidas escasas, ausencia de tabaco, poco amigo de los hospitales y una disciplina antigua, de las que se aprendían en casa y no en los manuales. Pero quizá su historia se entienda mejor desde otro lugar: desde la normalidad absoluta con la que ha atravesado lo excepcional.

De Cañaveral al siglo XXI

Jesús Redondo ha nacido, ha crecido y ha hecho su vida en Cañaveral. Allí ha estado su casa, su familia, su trabajo, sus costumbres y buena parte de su memoria. Cuando se le ha preguntado hoy por su origen, ha vuelto al punto de partida sin rodeos: "En Cañaveral". No hacía falta mucho más. Hay biografías que caben en un pueblo porque desde ahí se explica todo lo demás.

Los cumpleañeros, con sus familiares. De izquierda a derecha: Ángela Galán, Isabel Guijo, Juana Duque, Josefa Barrado y Victoria Plata. / Ángel García Collado

En Cañaveral ha construido una vida larga y discreta, sin alardes. Entró muy joven en la administración local y trabajó en el consistorio, un destino profesional que recuerda todavía con orgullo. "En el ayuntamiento, ha contestado al evocar a qué se dedicaba hace ya casi 50 años. Su existencia ha estado hecha de rutinas: el trabajo, el campo, la caza del perdigón, los espárragos, el pequeño huerto, la familia, la lectura. También de una vida matrimonial larguísima junto a Concepción, su mujer, con la que compartió casi ocho décadas. Ella falleció hace seis años, a los 99, y sigue siendo uno de los recuerdos que más le remueve. Hay nombres que no se borran ni con 111 años.

Jesús llegó a la Residencia Asistida hace ocho años. Lo hizo junto a su esposa, cuando la vida en casa empezó a exigir cuidados que ya no podían sostenerse igual. Desde entonces, este centro público se ha convertido en su casa diaria. Aquí ha cumplido los 110 y ahora los 111. Aquí ha seguido una rutina adaptada al paso del tiempo, con menos movilidad, menos visión y menos oído, pero con la cabeza aún aferrada a sus recuerdos esenciales.

Una biblioteca, mil libros y una vida metódica

Durante años, uno de sus refugios dentro de la residencia fue la biblioteca. Jesús ha sido un lector incansable, de esos que no hojean libros, sino que los devoran. La vista le ha ido retirando poco a poco de esa costumbre, pero en su biografía queda esa imagen poderosa: un hombre centenario bajando a buscar lectura, eligiendo, descartando, opinando, llenando las horas con páginas después de haber llenado toda una vida con trabajo y familia.

Esa afición dice mucho de él. También su carácter metódico. En Cañaveral tenía sus horas, sus costumbres y sus límites. Salir, tomar algo, volver a casa, comer a su hora. La vida entendida como una sucesión de hábitos firmes. Quizá por eso el tiempo, con él, ha parecido avanzar de otra manera. No deprisa, no de golpe, sino como quien pasa las hojas de un libro largo.

Cumplir 111 años no convierte a nadie en monumento, aunque alrededor todos lo miren como tal. Jesús sigue siendo Jesús. El hombre de Cañaveral. El funcionario jubilado hace casi medio siglo. El marido de Concepción. El padre de tres hijos. El lector de más de mil libros. El vecino que salió a vivir lo suyo sin imaginar que un día su vida sería noticia por haber durado más que la de casi todos.

Él mismo lo ha dicho hoy con una claridad que desarma: "No esperaba yo cumplir tantos años".

El homenaje a todos los centenarios

El cumpleaños de Jesús ha servido también para reunir en la Residencia Asistida a otros residentes centenarios. La celebración no ha sido solo para el hombre más longevo de España, sino para una generación entera que ha atravesado el último siglo desde pueblos distintos de la provincia, con vidas distintas y una misma condición extraordinaria: haber llegado a los cien años o superarlos.

Junto a Jesús, el centro ha querido reconocer a Juliana Ángela Galán García, natural de Casar de Cáceres, que cumplió 100 años en enero; Isabel Guijo Cruz, de Torremocha, que alcanzó el siglo de vida el 13 de mayo de 2026; y Juana Duque Jiménez, también de Torremocha, que cumplió 100 años el 14 de mayo. También han formado parte del homenaje Josefa Barrado Rodríguez, de Madroñera, que cumplirá 101 años el 29 de noviembre, y Victoria Plata Iglesias, de Sierra de Fuentes, que llegará a los 102 el próximo 24 de agosto.

El homenaje

En el homenaje han participado Ana Arévalo, directora de la Residencia Asistida; el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, el concejal Jorge Suárez, y Daniel, el montijano que lleva la página de Facebook de Extremeños Centenarios y hace una estupenda labor de forma altruista para reconocer la vida de los mayores extremeños.

Mateos ha señalado que "es un privilegio poder estar con todos ellos, sois protagonistas de grandes cambios en la historia y en la sociedad española". "Habéis vivido guerras, la llegada de la tecnología, revoluciones totales... Ojalá el año que viene poder celebrar el cumpleaños número 112 de Jesús en la misma compañía". Arévalo, por su parte, ha señalado que "el próximo año podemos celebrar un homenaje mucho más grande porque el número de centenarios es posible que crezca exponencialmente, ya que hay mucha gente con 99 años viviendo en la Residencia Asistida".