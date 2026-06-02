Juan Pablo II dejó una huella imborrable en su visita al Monasterio de Guadalupe en Cáceres

La visita de Juan Pablo II al Monasterio de Guadalupe quedó marcada como una jornada histórica en la localidad cacereña, donde más de 800 personas participaron en el dispositivo de seguridad desplegado para garantizar el desarrollo del acto. La expectación fue máxima en torno a una cita que congregó a miles de fieles en uno de los enclaves más emblemáticos de la región.

Cánticos, emoción y mensaje del Papa

Durante la jornada, el ambiente estuvo cargado de emoción y fervor popular. Entre los cánticos más repetidos por los asistentes destacaron expresiones como "Extremadura te quiere con locura" y el tradicional "Totus tuus", que resonaron frente al conocido como Monasterio de la Hispanidad. La visita del pontífice coincidió además con el día de su onomástica, lo que añadió un componente simbólico a la celebración. Aprovechando la ocasión, Juan Pablo II improvisó unas palabras en las que señaló: "Antes de llegar al Guadalupe de México se debía llegar aquí", una frase que fue recibida con entusiasmo por los presentes y que quedó en el recuerdo de la jornada.

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Un Papa para la historia

Juan Pablo II, elegido pontífice en 1978, fue uno de los papas más influyentes del siglo XX y una figura clave en la historia reciente de la Iglesia católica. Su largo pontificado, que se extendió durante más de 26 años, estuvo marcado por una intensa actividad internacional, con numerosos viajes apostólicos que lo llevaron a prácticamente todos los rincones del mundo. Reconocido por su cercanía a los fieles y su papel en momentos decisivos de la historia contemporánea, promovió el diálogo interreligioso, la defensa de la dignidad humana y un mensaje constante de paz. Su figura dejó una profunda huella tanto dentro como fuera de la Iglesia, convirtiéndose en uno de los líderes espirituales más influyentes de su tiempo.