Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería

La cafetería de la Consejería de Agricultura en Cáceres, situada en el Arroyo de Valhondo, junto a la cárcel y la residencia asistida, dejó de estar abierta al público general en el mes de febrero. Este bar, conocido entre su clientela por servir algunos de los menús más completos y económicos de la ciudad, solo permite desde entonces la entrada al personal empleado público de la Consejería.

Esta medida ha provocado quejas de antiguos clientes, que han difundido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres'. En él defienden el servicio que se venía prestando y lamentan que ya no puedan acceder usuarios habituales de la zona.

El cierre al público se comunicó el mismo día en que comenzó a aplicarse la restricción

Denuncian que se ha dejado sin servicio a personas que acudían a diario para desayunar o comer por cercanía, precio y calidad del menú

Según relatan los afectados, a la cafetería no solo acudían trabajadores de la Junta, sino también personal de otros centros y organismos próximos, como el centro penitenciario, el CCMI, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad y otras empresas.

Un servicio valorado

Los clientes destacan en su escrito el buen ambiente del establecimiento y el trato ofrecido por el equipo que lo gestiona. Aseguran que el cierre al público se comunicó el mismo día en que comenzó a aplicarse la restricción y critican que, desde entonces, no se permita la entrada a personas ajenas a la Consejería.

En este sentido, sostienen que esta limitación ha alterado el funcionamiento habitual del establecimiento y ha dejado sin servicio a personas que acudían a diario para desayunar o comer por cercanía, precio y calidad del menú.

Instalaciones de Agricultura en Cáceres. / Google

También indican que algunos funcionarios de la propia Consejería llegaron a recoger firmas para pedir que se recuperara el acceso de clientes externos. Según el escrito, esa petición permitió reabrir el acceso durante un breve periodo, aunque la situación volvió después a quedar restringida.

Por todo ello, los afectados reclaman que se busque una solución que permita mantener la actividad de la cafetería y recuperar el modelo anterior, en el que podían acceder tanto trabajadores de la Administración autonómica como usuarios de otros centros.

Nueva licitación

Sobre esta circunstancia, la Junta de Extremadura aclara que la concesión del servicio de cafetería de Cáceres saldrá próximamente a licitación, después de que quedara desierto el procedimiento convocado en diciembre.

Asimismo, subrayan que los servicios de esta cafetería son "preferentemente" para el personal de la Consejería de Agricultura, trabajadores de empresas que prestan servicio en dichas instalaciones y usuarios de la misma.

No obstante, matizan que en la próxima licitación se permitirá el acceso a personal de otros organismos e instituciones. Para ello, tras la adjudicación del servicio, la Consejería se compromete a facilitar la entrada a estos usuarios.

La solución queda pendiente, por tanto, de la nueva licitación, que deberá determinar las condiciones de funcionamiento de la concesión y el alcance del acceso para personas ajenas a la Consejería.

Salida

Los antiguos clientes remarcan que no buscan señalar culpables, sino encontrar una salida que permita que la cafetería vuelva a funcionar como antes. En el escrito hacen un llamamiento a la Administración para que se tenga en cuenta la situación de los usuarios y del propio servicio.

La cafetería, por su ubicación y por el tipo de oferta que mantenía, venía funcionando como un punto de referencia para trabajadores y usuarios de una zona con varios equipamientos públicos.