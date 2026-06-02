Salud y bienestar
Una nave del siglo XIX renace en Cáceres, en la calle Tenerías, como espacio de yoga, masajes y conciertos
El nuevo espacio 'Casa Inspira' apuesta por el bienestar y la cultura en un edificio histórico rehabilitado en el casco urbano
La calle Tenerías cuenta desde hace unas semanas con un nuevo punto de encuentro para la cultura y el bienestar. Se trata de Casa Inspira, un espacio que ha abierto sus puertas con una oferta que incluye yoga, desayunos saludables, conciertos y diversas actividades culturales orientadas a fomentar la conexión entre las personas y promover hábitos de vida saludables. Ubicado en el número 25 de esta céntrica vía, el proyecto llega en un momento de transformación para la zona, donde están previstos nuevos desarrollos destinados a revitalizar el entorno, entre ellos la creación de un museo y un aparcamiento gratuito. Con esta iniciativa, sus impulsores aspiran a convertir Casa Inspira en un referente para quienes buscan combinar bienestar, cultura y comunidad en un mismo espacio.
La recuperación de un enclave histórico
"Está ubicada en una antigua nave industrial del siglo XIX que, en su día, se utilizaba para el curtido de pieles. Hemos recuperado ese espacio y lo hemos transformado en un lugar pensado para el bienestar y el encuentro. Contamos con una sala de yoga con jardín, una piscina, una sala de masajes y diferentes rincones diseñados para que las personas puedan desconectar, cuidarse y disfrutar de un entorno especial. Es una casa con mucho encanto y estamos muy ilusionados con este proyecto", explica Sofía López, propietaria del centro.
Yoga, arte y nuevas experiencias
De cara al próximo curso, Casa Inspira ampliará su programación más allá de las clases regulares de yoga que ya ofrece. El centro cuenta actualmente con tres profesores especializados en diferentes estilos de esta disciplina, lo que permite a los usuarios acceder a una oferta variada adaptada a distintas necesidades y niveles. Además, está previsto incorporar clases de canto impartidas por una profesora irlandesa, así como talleres vinculados al ámbito artístico, con el objetivo de seguir enriqueciendo la propuesta cultural y formativa del espacio.
Una propuesta para el verano
"Como contamos con un espacio muy especial y una piscina, hemos querido aprovechar el verano para ofrecer una propuesta diferente en la ciudad. Los grupos, con un mínimo de cuatro personas, pueden disfrutar de una experiencia que incluye una clase de yoga, un desayuno saludable y tiempo libre para relajarse en la piscina y disfrutar del entorno. La idea es que tanto los cacereños como quienes visitan la ciudad descubran este lugar y puedan vivir una experiencia de bienestar en un ambiente tranquilo y cuidado. Además, disponemos de una sala específica para tratamientos y masajes. Entre ellos ofrecemos masajes indios con aceite templado aplicados por todo el cuerpo, una técnica muy relajante que ayuda a liberar tensiones y favorece la circulación. Queremos que quienes vengan aquí encuentren un espacio donde desconectar del ritmo diario y dedicarse un tiempo para sí mismos", comenta López.
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