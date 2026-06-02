Del pabellón de ferias al aeródromo: así reparte el dinero en Cáceres los presupuestos de la Junta

Cáceres aparece en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 con varias inversiones señaladas en infraestructuras, sanidad, cultura, movilidad y desarrollo económico. El dossier presentado por la Junta recoge partidas concretas para la Ronda Sur de Cáceres, la segunda fase del Hospital Universitario, el futuro nuevo pabellón de ferias, el Museo El Madruelo y el aeródromo, dentro de unas cuentas autonómicas que ascienden a 8.853,9 millones de euros.

Ronda Sur y aeródromo

La actuación más visible en la ciudad dentro del área de infraestructuras es la Ronda Sur de Cáceres, para la que el presupuesto autonómico reserva 10 millones de euros. Se trata de una de las inversiones más esperadas en materia viaria, llamada a mejorar la movilidad y a completar una conexión clave para la ciudad.

En el mismo bloque de movilidad y transporte, el documento presupuestario incluye también el nuevo aeródromo de Cáceres, aunque en el dossier no aparece asociada una cuantía concreta junto a esta actuación. Su mención confirma, en cualquier caso, que el proyecto sigue incorporado a la planificación económica de la Junta para 2026.

El hospital, la mayor partida localizada

La inversión sanitaria con mayor peso para Cáceres es la destinada a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, que aparece dotada con 46,6 millones de euros. La partida se integra dentro del presupuesto de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, que alcanza los 3.339 millones de euros, con un incremento global de 500 millones respecto al ejercicio anterior.

El dossier también recoge una subida de la inversión en atención primaria, hasta los 904,16 millones, y una partida general de 143,5 millones para la mejora de infraestructuras sanitarias en Extremadura.

Ferias y cultura

En el ámbito económico, Cáceres cuenta con otra partida específica: 1,5 millones de euros para el nuevo pabellón de ferias. La inversión se incluye dentro de las medidas de economía, empresa y comercio, en una consejería que contará con 636,46 millones de euros.

En cultura, el documento reserva 742.000 euros para el Museo El Madruelo de Cáceres, uno de los proyectos culturales recogidos junto a otras partidas autonómicas como los 4,2 millones para la Orquesta de Extremadura o los 2,35 millones para recuperación de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y etnográfico.

Provincia y entorno

Más allá de la capital cacereña, el proyecto presupuestario también recoge inversiones con impacto en la provincia. Entre ellas figura la construcción de la conexión con el nuevo puente de Cedillo, dotada con 5 millones de euros, una actuación vinculada a la mejora de la comunicación transfronteriza con Portugal.

También aparece una partida de 2,5 millones para el parque nacional de Monfragüe, dentro de las medidas de medio natural, además de fondos generales para caminos rurales, regadíos, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, que podrán tener incidencia en distintos municipios de la provincia.

Un presupuesto regional al alza

Las cuentas autonómicas de 2026 crecen hasta los 8.853.971.896 euros, lo que supone 755,6 millones más que en 2025, un incremento del 9,3%. La Junta presenta el presupuesto con el foco en sanidad, educación, dependencia, vivienda, empleo, fiscalidad, natalidad, conciliación, mundo rural e infraestructuras.

En el reparto por políticas, las actuaciones de carácter social concentran 5.896,1 millones, el 66,6% del total. Sanidad se lleva 2.717,1 millones, educación 1.624,6 millones y dependencia 616,5 millones. Las políticas económicas suman 1.987,5 millones, con partidas para agricultura, empresa, innovación, comercio, turismo e infraestructuras.

En clave cacereña, las partidas más destacadas son los 46,6 millones para el Hospital Universitario, los 10 millones para la Ronda Sur, los 1,5 millones para el nuevo pabellón de ferias y los 742.000 euros para El Madruelo, además de la inclusión del futuro aeródromo dentro de las previsiones de movilidad de la Junta.