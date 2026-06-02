Paloma San Basilio y Pepe Viyuela levantan juntos el telón del Clásico de Cáceres

Cáceres abre este jueves una nueva edición del Festival de Teatro Clásico, una cita ya consolidada como uno de los grandes referentes escénicos del país, con una inauguración que contará con Paloma San Basilio y Pepe Viyuela como protagonistas.

El acto inaugural tendrá lugar a las 21:00 horas en los Jardines de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en el entorno del Palacio de los Golfines de Abajo, con acceso por la Cuesta del Marqués. En este espacio patrimonial se dará inicio oficial a una edición que convertirá a la ciudad en un gran escenario abierto durante casi un mes.

La inauguración reunirá también a representantes institucionales del Consorcio Gran Teatro de Cáceres y a parte de los artistas que participan en la programación de este año, en un acto que simboliza el arranque de una de las ediciones más ambiciosas del festival.

Pepe Viyuela también estará presente con ‘El guitón Onofre’. / CEDIDA

Una programación con más de 20 espectáculos y grandes nombres

El festival se desarrollará del 5 al 30 de junio y ofrecerá un total de 21 espectáculos entre teatro y música, con una combinación de grandes producciones, estrenos absolutos y revisiones contemporáneas de los clásicos.

Entre los nombres más destacados de esta edición figuran Els Joglars, que regresan con un nuevo montaje en su 65 aniversario; El Brujo, habitual del festival con su versión de Lazarillo de Tormes; y Pepe Viyuela, que presentará El guitón Onofre, una recuperación de la novela picaresca del Siglo de Oro.

También destaca la participación de Paloma San Basilio, que protagoniza Dulcinea, una propuesta escrita por Juan Carlos Rubio en la que la artista combina interpretación y música en directo.

Estrenos y creación contemporánea

La programación incluye además tres estrenos absolutos, con propuestas procedentes de Extremadura, Portugal y la Comunidad Valenciana. Entre ellas destaca la coproducción luso-extremeña Pândiga, de Umcolectivo junto a Actos Íntimos, que revisita la obra de Gil Vicente desde una lectura contemporánea sobre la migración.

Desde la escena extremeña, Verbo Producciones estrenará Casa con dos puertas, mala es de guardar, mientras que Arroz con Costra Producciones presentará El sueño es vida, una versión libre de La vida es sueño de Calderón de la Barca.

La plaza de San Jorge, gran escenario del festival

Una de las grandes novedades de esta edición es la recuperación del emblemático escenario de la plaza de San Jorge, que volverá a acoger grandes montajes al aire libre dentro de la sección Escena Clásica.

La apertura de esta sección tendrá lugar el 11 de junio con el ballet Romeo y Julieta, con música de Sergei Prokofiev, en una producción de la Compañía LGAM y el Worldwide Ballet Theatre, dirigido por Aleksey Bogutskiy.