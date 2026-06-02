Tribunales
Piden prisión permanente revisable para la joven de Cilleros acusada de matar a su bebé
La defensa solicita la libertad provisional de la acusada tras cumplir dos años en prisión preventiva
La Fiscalía Provincial solicita la prisión permanente revisable para la joven acusada de la muerte de su bebé recién nacido en Cilleros (Cáceres), en una causa que será juzgada por un tribunal popular.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un presunto delito de asesinato agravado, al tratarse de un recién nacido, lo que eleva la petición a la pena más grave prevista en el Código Penal español, según confirma a el Periódico Extremadura el abogado defensor Ángel Luis Aparicio.
La causa ya ha sido remitida para su enjuiciamiento mediante jurado popular, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia de la acusada, en el caso de que se celebre juicio oral.
La joven fue detenida hace ahora dos años tras el hallazgo del cuerpo del bebé en su domicilio familiar en Cilleros, en una actuación en la que intervinieron agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios.
La defensa alega un embarazo críptico y una posible anulación de la voluntad de la acusada para evitar la prisión permanente revisable
Vista clave el día 3 para la libertad provisional
Paralelamente, este miércoles, 3 de junio, se ha fijado una vista específica de libertad provisional, coincidiendo con el cumplimiento de los dos años de prisión preventiva de la acusada, que permanece ingresada en prisión desde su detención en junio de 2024. El caso ha alcanzado el límite temporal legal de la prisión preventiva y, por tanto, procede su revisión en sede judicial.
En el plano penal, la defensa rechaza que los hechos fueran cometidos de forma consciente o dolosa. El letrado afirma que no existió voluntad criminal, y plantea que la acusada no era consciente de su embarazo, en el marco de lo que define como un embarazo críptico o silencioso.
En este sentido, la estrategia jurídica se apoya en informes del Instituto de Medicina Legal (IML), que apuntarían a un posible atenuante "muy cualificado", así como en periciales privados de psiquiatría y psicología.
De la atenuante a la posible anulación de la voluntad
La defensa va más allá del atenuante clásico y sostiene, según los informes aportados, que podría haberse producido una anulación de la capacidad volitiva de la acusada en el momento de los hechos.
Los informes periciales privados llegan a apuntar, según el letrado, a una posible inimputabilidad o alteración psíquica total, lo que situaría el caso en un escenario de exención o reducción muy significativa de la responsabilidad penal.
Frente a esta tesis, la Fiscalía mantiene la acusación por asesinato con agravante, al tratarse de un menor recién nacido, y solicita la prisión permanente revisable.
El procedimiento ya fue remitido a un tribunal del jurado, que será el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de la acusada.
Los hechos se remontan al 21 de junio de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a la acusada. Aunque el hallazgo por parte de los agentes se produjo un día antes, alertados por los vecinos.
Pero no fue hasta el día siguiente que se procedió a su detención, porque la acusada se encontraba ingresada en el Hospital Ciudad de Coria para recibir asistencia sanitaria tras el parto.
La juez de guardia acudió al levantamiento del cadáver del recién nacido en el domicilio después de que los agentes se personaran en la vivienda junto a un equipo de profesionales sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé.
Posteriormente, la autopsia reveló que el bebé de la joven detenida en Cilleros nació vivo.
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