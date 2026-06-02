Piden prisión permanente revisable para la joven de Cilleros acusada de matar a su bebé

La Fiscalía Provincial solicita la prisión permanente revisable para la joven acusada de la muerte de su bebé recién nacido en Cilleros (Cáceres), en una causa que será juzgada por un tribunal popular.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un presunto delito de asesinato agravado, al tratarse de un recién nacido, lo que eleva la petición a la pena más grave prevista en el Código Penal español, según confirma a el Periódico Extremadura el abogado defensor Ángel Luis Aparicio.

La causa ya ha sido remitida para su enjuiciamiento mediante jurado popular, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia de la acusada, en el caso de que se celebre juicio oral.

La joven fue detenida hace ahora dos años tras el hallazgo del cuerpo del bebé en su domicilio familiar en Cilleros, en una actuación en la que intervinieron agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

El abogado de la joven acusada, Ángel Luis Aparicio. / EDUARDO VILLANUEVA

La defensa alega un embarazo críptico y una posible anulación de la voluntad de la acusada para evitar la prisión permanente revisable

Vista clave el día 3 para la libertad provisional

Paralelamente, este miércoles, 3 de junio, se ha fijado una vista específica de libertad provisional, coincidiendo con el cumplimiento de los dos años de prisión preventiva de la acusada, que permanece ingresada en prisión desde su detención en junio de 2024. El caso ha alcanzado el límite temporal legal de la prisión preventiva y, por tanto, procede su revisión en sede judicial.

En el plano penal, la defensa rechaza que los hechos fueran cometidos de forma consciente o dolosa. El letrado afirma que no existió voluntad criminal, y plantea que la acusada no era consciente de su embarazo, en el marco de lo que define como un embarazo críptico o silencioso.

En este sentido, la estrategia jurídica se apoya en informes del Instituto de Medicina Legal (IML), que apuntarían a un posible atenuante "muy cualificado", así como en periciales privados de psiquiatría y psicología.

De la atenuante a la posible anulación de la voluntad

La defensa va más allá del atenuante clásico y sostiene, según los informes aportados, que podría haberse producido una anulación de la capacidad volitiva de la acusada en el momento de los hechos.

Los informes periciales privados llegan a apuntar, según el letrado, a una posible inimputabilidad o alteración psíquica total, lo que situaría el caso en un escenario de exención o reducción muy significativa de la responsabilidad penal.

Frente a esta tesis, la Fiscalía mantiene la acusación por asesinato con agravante, al tratarse de un menor recién nacido, y solicita la prisión permanente revisable.

El procedimiento ya fue remitido a un tribunal del jurado, que será el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de la acusada.