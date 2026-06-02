Este es el programa completo para disfrutar al máximo de Jato este fin de semana en Cáceres

Cáceres volverá a mirar este fin de semana a sus pueblos. La nueva edición de Jato, el Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, se celebrará del 5 al 7 de junio con una programación que convertirá la ciudad monumental en un escaparate de la provincia. La cita, impulsada por la Diputación de Cáceres, reunirá durante tres días gastronomía, cultura, empleo, artesanía, música, folklore, innovación, tradición y actividades familiares.

El programa se desplegará por algunos de los espacios más reconocibles del casco histórico y del centro de la ciudad, como la plaza Mayor, el Foro de los Balbos, la plaza de San Jorge, la plaza de Santa María, el palacio de Mayoralgo, la plaza de San Mateo, la plaza de Las Veletas, la plaza de San Pablo y la avenida de España, desde donde partirá uno de los momentos más vistosos del fin de semana: el desfile de fiestas de la provincia.

La organización plantea Jato como una forma de reivindicar el medio rural como espacio de vida, innovación, cultura y futuro, pero también como una invitación práctica a recorrer la provincia sin salir de Cáceres. Habrá degustaciones de productos de las distintas comarcas, talleres, showcookings, pasacalles, conciertos, moda sostenible, artesanía en vivo, propuestas para niños, actividades de empleo y una programación específica para visibilizar el talento rural.

Viernes: inauguración, comarcas, gastronomía y conciertos

La jornada del viernes 5 de junio comenzará con la apertura de la plaza de las Comarcas, en la plaza Mayor, que funcionará de 10.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Allí se concentrará buena parte de la actividad vinculada a los territorios de la provincia, con degustaciones, muestras, talleres y promociones comarcales.

La inauguración oficial está prevista a las 11.00 horas en el Foro de los Balbos. Ese mismo día arrancará también el V Foro Conecta Empleo-Talento, que se desarrollará en la plaza de San Jorge, la plaza de Santa María y el palacio de Mayoralgo, con actividades de 9.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Este foro busca conectar empleo, emprendimiento, innovación y talento, con especial atención al medio rural.

El viernes también abrirá el mercado de artesanía, en la plaza de Las Veletas y la plaza de San Pablo, con horario de 10.30 a 15.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas. La artesanía en vivo tendrá actividad en la plaza de Las Veletas, mientras que GastroCáceres funcionará en la plaza de San Mateo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La primera jornada se cerrará con música en directo en la plaza de Santa María, desde las 21.00 hasta las 2.30 horas, con las actuaciones de Acetre, Los Niños de los Ojos Rojos y Devo KCRS.

Sábado: BIOmercado, desfile de fiestas y noche de música

El sábado 6 de junio será la jornada más intensa. La plaza de las Comarcas volverá a abrir en la plaza Mayor de 10.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el BIOmercado se instalará en el Foro de los Balbos durante todo el día, de 10.30 a 21.00 horas. Este espacio reunirá productores ecológicos, ganaderos y asociaciones de producción biológica de la provincia, con nombres vinculados al Valle del Alagón, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla, Valle del Ambroz, Valle del Jerte, La Vera, Monfragüe, Villuercas-Ibores-Jara, Tajo-Salor-Almonte, Miajadas-Trujillo, Sierra de Montánchez y también productores de Cáceres y de Sertã, en Portugal.

Jato revienta Cáceres / Carlos Gil

El V Foro Conecta Empleo-Talento continuará en el palacio de Mayoralgo, con demostraciones tecnológicas, talleres de fabricación digital, inteligencia artificial, drones, realidad virtual, sensorización, prototipado y experiencias vinculadas a la innovación aplicada al territorio. Una de las novedades de esta edición será la apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, con la participación de entidades como Plena Inclusión y FEXAS.

La programación del sábado incluirá también el encuentro de Urban Sketchers Cáceres, de 10.30 a 14.00 horas, con 25 dibujantes que plasmarán escenas del evento. Además, continuará el mercado de artesanía, la artesanía en vivo y GastroCáceres, con talleres y showcookings en torno a productos de calidad de la provincia.

Uno de los grandes atractivos del día será el Desfile de Fiestas de la provincia de Cáceres, que saldrá a las 17.30 horas desde la avenida de España y llegará hasta la plaza Mayor. El desfile reunirá representaciones festivas de distintos territorios, con tradiciones como Jarramplas, Las Carantoñas, Los Conversos, La Maya, El Peropalo, La Pedida de la Patatera, La Boda Regia, Las Lavanderas, La Batalla de Arroyomolinos, San Blas, La Vendimia, Tinajá y El Barru, el Carnaval Hurdano o la Vaca Embolá, entre muchas otras.

La noche volverá a tener música en directo en la plaza de Santa María, de 21.00 a 2.30 horas, con Diván Du Don, Sínkope y Mala Sangre.

Domingo: moda sostenible y cierre familiar

El domingo 7 de junio Jato mantendrá la actividad por la mañana, con la plaza de las Comarcas abierta de 10.30 a 15.00 horas en la plaza Mayor. También habrá BIOmercado en el Foro de los Balbos, mercado de artesanía en Las Veletas y San Pablo, artesanía en vivo en la plaza de Las Veletas y GastroCáceres en la plaza de San Mateo.

Uno de los momentos destacados será el Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la provincia de Cáceres, previsto a las 12.30 horas en la plaza de San Jorge. La pasarela reunirá a diseñadores, artesanos y jóvenes talentos textiles de la provincia, con propuestas vinculadas a la moda ética, los tejidos naturales, la tradición reinterpretada y la innovación responsable.

El domingo continuará además la programación comarcal con degustaciones, talleres, pasacalles y propuestas familiares. Sierra de Gata, Tajo Salor Almonte, Campo Arañuelo y Norte de los Ibores, Valle del Jerte, Sierra de Montánchez y Tamuja, Las Hurdes, La Vera, Valle del Alagón, Trasierra-Tierras de Granadilla, Monfragüe, Villuercas-Ibores-Jara y la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional seguirán mostrando parte de su identidad cultural y gastronómica.

GastroCáceres, artesanía y cultura extremeña

La plaza de San Mateo será durante todo el fin de semana el escenario de GastroCáceres, con cocineros de relevancia regional y alumnos del proyecto ESCALA, de la Escuela de Hostelería de Plasencia y de la Escuela de Hostelería del SEXPE en Cáceres. Habrá talleres y showcookings con productos vinculados a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la provincia, como la Cereza del Jerte, el Queso Ibores, el Queso de Acehúche, la Torta del Casar, el Pimentón de La Vera, la Miel Villuercas-Ibores, el Aceite Gata-Hurdes, el Vino Ribera del Guadiana, el Cordero de Extremadura, el Cabrito de Extremadura, la Ternera de Extremadura, la Vaca de Extremadura o el Jamón Ibérico de Bellota Dehesa de Extremadura.

El programa incorpora también el espacio OSCEC: En Jato, palramus estremeñu!!, con talleres participativos sobre la diversidad lingüística de Extremadura y de la provincia de Cáceres, además de talleres de baile extremeño durante el sábado y el domingo.

El arte urbano volverá a estar presente con instalaciones artísticas en distintos puntos de la ciudad monumental, con la participación de artistas como Fermín Solís, Coché Tomé, Pekolejo, Gels Caletrio, Víctor Doncel, Tía Holmes y Joaquín Vila.

Una app para consultar el programa

Como novedad, Jato contará este año con una aplicación móvil desde la que los asistentes podrán consultar en tiempo real la programación del evento, horarios, ubicaciones, novedades y avisos de última hora. La herramienta busca facilitar la experiencia en un encuentro que durante tres días repartirá decenas de actividades por distintos puntos de Cáceres.

Con esta edición, Jato vuelve a presentarse como una celebración del orgullo rural cacereño, pero también como una gran agenda de fin de semana para vecinos y visitantes. Una forma de probar, escuchar, ver y recorrer la provincia desde el corazón de la capital.