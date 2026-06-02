El PSOE exige al Gobierno de Cáceres explicaciones por "uso partidista" de la cuenta oficial del ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista ha exigido explicaciones al Gobierno local por lo que considera un "uso partidista de la cuenta oficial del Ayuntamiento de Cáceres en redes sociales". La portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, ha denunciado que el perfil institucional del consistorio haya figurado como "colaborador" en una publicación difundida por el alcalde, Rafa Mateos, en la que, según los socialistas, se incluye de forma explícita el logotipo y la simbología del Partido Popular.

Fernández ha calificado la situación de "profundamente grave e impropia" y ha reclamado al equipo de gobierno que aclare quién autorizó esa colaboración y qué criterios se siguen en la gestión de las redes sociales municipales. A juicio del PSOE, los canales oficiales del ayuntamiento deben mantener una separación estricta entre la comunicación institucional y la actividad de partido.

"Las instituciones públicas pertenecen a todos los cacereños y cacereñas, no al partido que gobierna en cada momento", ha subrayado la portavoz socialista. En esa línea, ha considerado "inadmisible" que perfiles sostenidos con recursos públicos puedan aparecer vinculados a contenidos en los que, según ha señalado, "se difuminan por completo las fronteras entre la comunicación institucional y la promoción interna de una formación política".

"No estamos ante un error fortuito"

La portavoz socialista ha insistido en que el alcalde puede utilizar libremente los símbolos de su partido en sus perfiles personales, pero ha recalcado que la función de colaboración en redes sociales requiere, según ha indicado, una aceptación expresa por parte de quienes gestionan la cuenta municipal.

"No estamos ante un error fortuito, sino ante una decisión consciente de ligar la marca del Ayuntamiento de Cáceres a los intereses electorales del Partido Popular", ha afirmado Fernández. Para el PSOE, el problema no está únicamente en el contenido concreto de la publicación, sino en la utilización de la imagen institucional de la ciudad junto a elementos identificativos de una formación política.

La concejala ha sostenido que esta actuación supone una "falta de respeto a la neutralidad" institucional. "El Ayuntamiento debe representar a la totalidad de la ciudadanía y mantener una escrupulosa separación entre la gestión pública y el márketing de partido", ha señalado.

Reclaman medidas urgentes

Desde el Grupo Municipal Socialista han reclamado al Gobierno local que explique "de inmediato" quién autorizó la colaboración, qué normas internas se aplican en la gestión de las redes oficiales y qué medidas se van a adoptar para evitar que, según su denuncia, los canales públicos puedan volver a utilizarse como herramientas de promoción partidista.

Fernández ha defendido que la neutralidad institucional "no es una recomendación estética ni una opción", sino "una obligación legal y democrática básica". Por ello, ha pedido al Ejecutivo local que garantice que las redes del Ayuntamiento se utilicen exclusivamente para informar a la ciudadanía y no para reforzar la imagen de ningún partido.

"Los cacereños y cacereñas merecen un ayuntamiento que informe y sirva a toda la ciudad, y no una institución que confunda permanentemente lo que es de todos con lo que es solo de su partido", ha aseverado la portavoz socialista.