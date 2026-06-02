San Francisco recuerda a 'Bobi' con un torneo de fútbol base en las pistas de Cáceres que llevan su nombre

La barriada de San Francisco rendirá homenaje este fin de semana a Alejandro Martínez 'Bobi', una figura vinculada durante décadas a la vida vecinal y al fútbol base en la ciudad. Las pistas deportivas que llevan su nombre acogerán los días 6 y 7 de junio un torneo conmemorativo de fútbol sala que reunirá a clubes de la cantera cacereña y que nace como una jornada de recuerdo y convivencia para familiares, amigos, vecinos y aficionados.

La cita llega además en una fecha especialmente simbólica, al coincidir con el primer aniversario de su fallecimiento. "Le debíamos un homenaje como Dios manda", explica Víctor Maldonado, uno de los organizadores del memorial y representante de un grupo de antiguos entrenadores y exjugadores de la Asociación Deportiva Puente San Francisco de Cáceres.

Deporte y convivencia

El memorial congregará a cerca de 400 niños y niñas de las distintas categorías de fútbol base local, con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. "La mejor forma de organizar este acto es con un montón de niños disfrutando durante todo un fin de semana", subraya Maldonado.

La actividad arrancará el sábado a partir de las 9.00 horas y continuará durante todo el día, mientras que el domingo comenzará a las 10.00 horas y está previsto que finalice en torno a las 22.00 horas. Todos los participantes disputarán al menos dos partidos, con la intención de que la cita no se limite a un torneo al uso, sino que se convierta en un fin de semana completo de fútbol y convivencia.

Cartel del memorial. / Cedida

Recuerdo a la familia

Durante la jornada del domingo tendrá lugar el acto más simbólico del evento. Será a las 14.00 horas, cuando se realizará un parón para arropar a los familiares de 'Bobi' en un reconocimiento impulsado por quienes compartieron con él tantos años de fútbol y vida de barrio. Para ello, la organización ha trasladado la invitación al Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación, la Federación Extremeña de Fútbol, asociaciones vecinales y representantes políticos.

Además de las intervenciones previstas y del discurso preparado por la organización, se llevará a cabo un "reconocimiento especial a la familia", concreta Maldonado, quien afirma que también se pondrá en valor el trabajo de varias personas que, junto a 'Bobi', contribuyeron a impulsar el club de la barriada en los años 80 y 90 y dedicaron tiempo de forma desinteresada para que muchos niños pudieran practicar fútbol en una época en la que faltaban recursos.

Sin ánimo de lucro

La organización instalará durante el fin de semana una pequeña barra con bebidas y bocadillos para atender a quienes pasen varias horas en las pistas y ayudar a cubrir los gastos de un memorial sin ánimo de lucro, donde todo lo recaudado se reinvertirá en el propio homenaje y que también contará con el respaldo de numerosos establecimientos, empresas y colaboradores locales.

Tras la finalización del torneo, cada participante recibirá una medalla especial, diseñada en 3D con el puente de San Francisco como elemento representativo, y todos los equipos contarán con un trofeo conmemorativo. "No queríamos una medalla habitual ni un trofeo cualquiera. Entendíamos que la situación requería algo más personalizado", señala Maldonado.

El objetivo, resume, es que el fin de semana sea "una auténtica fiesta del fútbol base cacereño" y que los niños disfruten de aquello que más le gustaba a 'Bobi': el fútbol sala y la práctica deportiva en edad escolar.