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Sergio Cepeda, cantante de Cáceres, lanza 'Valiente', un homenaje a quienes hacen de la música su forma de vida

Este viernes, el cantante cacereño lanza el tema que da nombre a su próximo disco, un adelanto de su trabajo más personal hasta la fecha

Vídeo | Sergio Cepeda, cantante de Cáceres, lanza 'Valiente'

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El Periódico Extremadura

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El cantante cacereño Sergio Cepeda lanzará este viernes 5 de junio en todas las plataformas digitales Valiente, el tema que da nombre a su próximo trabajo discográfico. La canción supone un nuevo adelanto del álbum homónimo en el que el artista lleva trabajando durante los últimos meses y que representa una de las etapas más significativas de su trayectoria musical.

"La canción habla de ese refugio emocional que puede ser tanto la persona que más quieres como la propia música. Puede ser esa luz al final del camino, alguien que con solo mirarte sabe perfectamente cómo estás, sin necesidad de que digas nada. El tema gira en torno a esa conexión y a cómo esa presencia te aporta valentía, porque te da fuerza, te sostiene y te impulsa a seguir adelante", explica Cepeda.

Sergio Cepeda, cantante de Cáceres.

Sergio Cepeda, cantante de Cáceres. / Cedida

Un disco en construcción

El origen de Valiente se remonta a mayo del pasado año, cuando el cantante puso en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar la grabación de su nuevo álbum tras su paso por el programa de televisión La Voz. En aquel momento, el proyecto apenas comenzaba a tomar forma y contaba únicamente con algunas composiciones iniciales, sin un sonido ni una identidad plenamente definidos. Con el paso de los meses, el trabajo fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en un disco con personalidad propia. Aunque en sus inicios el artista no tenía claro cuál sería el rumbo del proyecto, sí existía una intención firme, crear un álbum capaz de contar una historia y conectar con el público a través de experiencias y emociones cercanas. Una inspiración que, según ha manifestado en distintas ocasiones, encuentra principalmente en su entorno más próximo.

La esencia de 'Valiente'

A principios del pasado mes de mayo, Sergio Cepeda presentó Bésame fuerte, el primer adelanto de Valiente, un trabajo que irá viendo la luz de forma progresiva durante los próximos meses. El artista ha optado por publicar las canciones de manera escalonada hasta completar el lanzamiento íntegro del álbum, permitiendo así que cada tema tenga su propio recorrido y protagonismo. Este 5 de junio llegará el turno de Valiente, la canción que da nombre al disco y que resume la esencia de un proyecto marcado por la superación, la perseverancia y la pasión por la música. El título del álbum hace referencia, precisamente, a la valentía que, según explica el propio cantante, requiere dedicarse profesionalmente a la creación artística.

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Con este trabajo, Cepeda quiere reivindicar el esfuerzo de quienes deciden apostar por la música como forma de vida, afrontando las dificultades e incertidumbres de un sector especialmente complejo. El concepto de Valiente nace de esa realidad y de la determinación necesaria para mantener vivo un proyecto artístico en un entorno tan exigente como el de la industria musical y cultural.

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