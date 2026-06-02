El turismo en Cáceres rompe todos los registros y marca un nuevo techo histórico

Cáceres ha alcanzado en el mes de abril su mejor comportamiento turístico desde que existen registros oficiales, consolidando un nuevo récord histórico tanto en número de viajeros como en pernoctaciones hoteleras, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Viajeros alojados

La ciudad registró 30.346 viajeros alojados en establecimientos hoteleros, una cifra que supone el máximo absoluto en la serie histórica disponible. Este volumen está impulsado principalmente por el tirón del mercado nacional y por la celebración de la Semana Santa, que ha vuelto a actuar como uno de los principales motores de atracción turística del destino.

En términos interanuales, el incremento alcanza el 16,3%, con 4.247 visitantes más que en abril del año anterior, cuando se contabilizaron 26.099 turistas. El crecimiento confirma la tendencia al alza de Cáceres como destino consolidado dentro del turismo cultural y patrimonial en España.

El comportamiento del mercado nacional ha sido especialmente relevante, con 23.958 viajeros residentes en España, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el turismo internacional también mantiene una evolución positiva, aunque más moderada, con 6.388 visitantes extranjeros, un incremento del 4,2% interanual.

"Estos resultados son la confirmación de un extraordinario momento turístico” Ángel Orgaz, concejal de Turismo

Pernoctaciones

En paralelo, las pernoctaciones hoteleras también han alcanzado un máximo histórico para un mes de abril, con 49.949 estancias, frente a las 45.972 registradas en el mismo periodo del año anterior. Este dato supone un crecimiento del 8,7%, reforzando la fortaleza del sector turístico en la ciudad.

De esas estancias, 39.926 correspondieron a turistas nacionales, mientras que 10.023 fueron realizadas por visitantes internacionales, ambos segmentos con incrementos cercanos al 9%.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha valorado estos resultados como la confirmación de un “extraordinario momento turístico” para la ciudad, destacando el papel clave de la Semana Santa y la consolidación de Cáceres como destino de referencia en turismo cultural, patrimonial y gastronómico.

Según el edil, la evolución positiva del sector responde tanto a la recuperación y fortalecimiento de la demanda nacional como al crecimiento progresivo del turismo internacional, así como a las estrategias de promoción turística desarrolladas en colaboración con el sector.