19 artistas, varios de Cáceres, optan al premio de La Sindicalista en una exposición inspirada en Clío

La galería de arte La Sindicalista, ubicada en la calle Roso de Luna de Cáceres, dará a conocer el próximo 11 de junio, a las 20.00 horas, el nombre del ganador o ganadora de la segunda convocatoria de su exposición colectiva. En esta edición, las 19 propuestas seleccionadas han tomado como inspiración a Clío, la musa de la Historia en la mitología griega, dando lugar a una muestra que reflexiona sobre la memoria, el tiempo y el relato histórico desde diferentes lenguajes artísticos.

De entre los 19 artistas participantes, uno será distinguido con el premio de adquisición, lo que permitirá que su obra pase a formar parte de la colección permanente de La Sindicalista. La inauguración de la exposición contará además con una performance sorpresa que servirá como acto de apertura de una cita que volverá a reunir a creadores emergentes y consolidados en torno a un tema común.

Fachada de la galería de arte en Cáceres. / Cedida

Diecinueve miradas para reinterpretar la historia

"Clío, musa y guardiana de la Historia, nos invita a entender que el pasado no es un relato inmóvil ni una verdad definitiva, sino una construcción en constante revisión. Desde el arte contemporáneo también observamos, cuestionamos e incluso reescribimos esa historia, aportando nuevas perspectivas y lecturas sobre aquello que creemos conocer. En esta segunda convocatoria hemos recibido 320 propuestas, una participación que demuestra el interés y la capacidad del arte para dialogar con la memoria y con nuestro presente. Finalmente, hemos seleccionado 19 obras, 19 miradas distintas que, desde la experiencia personal, la imaginación y el pensamiento crítico de sus autores, establecen una conversación con su tiempo y proyectan interrogantes y reflexiones hacia el futuro", explica Alejandro Quintano, uno de los impulsores de la exposición e integrante de La Sindicalista.

Candidatos al premio de adquisición

Los 19 artistas seleccionados para formar parte de esta segunda edición de la exposición colectiva representan una amplia diversidad de trayectorias, lenguajes y procedencias. Entre ellos se encuentra el autor o autora de la obra ganadora del premio de adquisición que otorga La Sindicalista, un reconocimiento cuyo fallo se dará a conocer durante la inauguración, el próximo 11 de junio.

La nómina de participantes está integrada por El Marqués, Pedro Herraiz, Nina Murashkina (Ucrania), Adrián Aguado (Cáceres), Cris Valencia, Ruth Lodeiro, Arturo Garrido, Germán Luque, Mono Cieza (Argentina), Cristina Capilla, Perrilla, Celia Ortiz, Reload, África Civantos (Cáceres), Pablo Sola, Rafael Jiménez, Marta Ponce, Inma Liñana y Adrián Larok. Sus obras ofrecen distintas aproximaciones al concepto de Clío, musa de la Historia, a través de propuestas que exploran la memoria, la identidad, el relato histórico y la relación entre pasado, presente y futuro.

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La mirada puesta en Salamanca

De cara a futuras ediciones, La Sindicalista trabaja ya en ampliar el alcance y la proyección de esta iniciativa. Según ha explicado Quintano, la galería ha establecido nuevas colaboraciones con otros espacios expositivos con el objetivo de dar mayor difusión a la muestra y generar nuevas oportunidades para los artistas participantes. Además, se encuentran en conversaciones con la Universidad de Salamanca para trasladar y ampliar la exposición en una sala histórica del siglo XV situada en el Patio de Escuelas. El proyecto incluiría también una vertiente formativa, permitiendo que estudiantes vinculados al arte contemporáneo participen en el desarrollo de la muestra a través de prácticas académicas. De este modo, los alumnos podrían conocer de primera mano el proceso de comisariado de una exposición, desde la selección de las obras hasta el diseño del discurso expositivo y su puesta en escena.