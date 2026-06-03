Agosto de 1984: mosquitos, reivindicaciones ferroviarias y luto en la afición de Cáceres

Agosto de 1984 dejó en Extremadura una sucesión de acontecimientos que marcaron la actualidad regional. Mientras la localidad cacereña de Miajadas hacía frente a una importante plaga de mosquitos que alteró la vida cotidiana de sus habitantes, representantes municipales de varias provincias se movilizaban para defender el mantenimiento de las líneas ferroviarias amenazadas por posibles cierres.

Defensa del ferrocarril y conmoción deportiva

El 2 de agosto, una treintena de alcaldes de las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva se reunieron en Mérida por iniciativa del alcalde emeritense, Antonio Vélez. Del encuentro surgió la creación de una comisión permanente destinada a coordinar acciones y estudiar medidas ante la posible supresión de diversos servicios ferroviarios, una decisión que generó inquietud entre los municipios afectados por las repercusiones económicas y sociales que podría acarrear. A estos hechos se sumó el dolor que embargó a la afición cacereña tras conocerse la muerte de Perete. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre seguidores, amigos y compañeros, que lamentaron la pérdida de una figura muy apreciada y estrechamente vinculada al deporte local.

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Perete dejó una profunda huella en el club: ocho temporadas como jugador y cuatro como entrenador. / Paco Mangut

Así, entre problemas medioambientales, reivindicaciones en defensa del ferrocarril y el pesar por una pérdida muy sentida, agosto de 1984 quedó grabado en la memoria de muchos extremeños.