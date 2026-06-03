Concesión pública
La cafetería de Agricultura en Cáceres no abrirá al público general hasta que se habilite una puerta independiente
La Junta mantendrá el acceso restringido a su personal mientras se licita el nuevo contrato y se ejecuta un acceso para evitar que los clientes pasen por las dependencias públicas
La Junta de Extremadura aplaza la reapertura al público general de la cafetería de la Consejería de Agricultura en Cáceres hasta que se licite de nuevo el contrato de concesión y se ejecuten obras para habilitar un acceso independiente al establecimiento.
Así lo ha trasladado la Administración autonómica después de que la dirección del negocio anunciara en redes sociales que los antiguos usuarios que se habían apuntado para poder entrar podrían volver a hacerlo a partir de la próxima semana, aunque sin concretar una fecha exacta.
Fuentes de la Junta señalan que "se mantendrá la situación actual" y que, cuando se licite el servicio, "se realizarán trabajos de obra para dotar a la cafetería de una nueva puerta de acceso directa, con el objetivo de que las personas ajenas a la Consejería puedan acceder por dicha puerta nueva y no tengan que pasar por las dependencias de la Consejería".
No será inmediato
La respuesta implica que el acceso para el público general no se recuperará de forma inmediata y que la normalización del servicio queda pendiente tanto de la nueva licitación como de la actuación prevista en el edificio.
El problema de fondo es que, en la actualidad, las personas ajenas a la Consejería que quieren acudir a la cafetería deben pasar por dependencias administrativas del departamento autonómico. Ese es el motivo por el que la Junta plantea crear una entrada directa, separada del resto de instalaciones.
La cafetería permanece desde febrero con la entrada restringida al personal de la Consejería, una situación que ha provocado quejas entre antiguos clientes habituales. El establecimiento era utilizado también por trabajadores de otros organismos y centros próximos, como la cárcel, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad de Extremadura y distintas empresas de la zona.
Los afectados han promovido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres', en el que reclaman que se permita de nuevo el acceso a todo el público. Defienden que el servicio cumple una función en una zona con numerosos equipamientos públicos y destacan tanto sus precios como el papel de la cafetería como punto de encuentro.
La concesión del servicio está pendiente de una nueva convocatoria después de que el proceso iniciado en diciembre quedara desierto. La Junta ya había confirmado que el futuro contrato contemplará la posibilidad de facilitar el acceso a personal de otros organismos e instituciones, aunque ahora vincula esa reapertura a la licitación y a la ejecución de una obra para habilitar una puerta independiente.
- Muere Héctor, el niño de 4 años de Casar de Cáceres que dio voz al Tay-Sachs infantil en España
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
- Así hemos contado la novillada con picadores de la feria de Cáceres
- Tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Cáceres
- Cierra Foster's Hollywood en Cáceres, abierto desde 2004 y la ciudad dice adiós a sus aros de cebolla, las burbujas de su Coca Cola y a sus inolvidables 'patatinas'