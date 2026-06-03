La cafetería de Agricultura en Cáceres no abrirá al público general hasta que se habilite una puerta independiente

La Junta de Extremadura aplaza la reapertura al público general de la cafetería de la Consejería de Agricultura en Cáceres hasta que se licite de nuevo el contrato de concesión y se ejecuten obras para habilitar un acceso independiente al establecimiento.

Así lo ha trasladado la Administración autonómica después de que la dirección del negocio anunciara en redes sociales que los antiguos usuarios que se habían apuntado para poder entrar podrían volver a hacerlo a partir de la próxima semana, aunque sin concretar una fecha exacta.

Fuentes de la Junta señalan que "se mantendrá la situación actual" y que, cuando se licite el servicio, "se realizarán trabajos de obra para dotar a la cafetería de una nueva puerta de acceso directa, con el objetivo de que las personas ajenas a la Consejería puedan acceder por dicha puerta nueva y no tengan que pasar por las dependencias de la Consejería".

No será inmediato

La respuesta implica que el acceso para el público general no se recuperará de forma inmediata y que la normalización del servicio queda pendiente tanto de la nueva licitación como de la actuación prevista en el edificio.

Instalaciones de Agricultura en Cáceres. / Google

El problema de fondo es que, en la actualidad, las personas ajenas a la Consejería que quieren acudir a la cafetería deben pasar por dependencias administrativas del departamento autonómico. Ese es el motivo por el que la Junta plantea crear una entrada directa, separada del resto de instalaciones.

La cafetería permanece desde febrero con la entrada restringida al personal de la Consejería, una situación que ha provocado quejas entre antiguos clientes habituales. El establecimiento era utilizado también por trabajadores de otros organismos y centros próximos, como la cárcel, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad de Extremadura y distintas empresas de la zona.

Los afectados han promovido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres', en el que reclaman que se permita de nuevo el acceso a todo el público. Defienden que el servicio cumple una función en una zona con numerosos equipamientos públicos y destacan tanto sus precios como el papel de la cafetería como punto de encuentro.

La concesión del servicio está pendiente de una nueva convocatoria después de que el proceso iniciado en diciembre quedara desierto. La Junta ya había confirmado que el futuro contrato contemplará la posibilidad de facilitar el acceso a personal de otros organismos e instituciones, aunque ahora vincula esa reapertura a la licitación y a la ejecución de una obra para habilitar una puerta independiente.