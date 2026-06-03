Así serán los aseos que se limpian solos y llegarán a dos parques de Cáceres

Cáceres está más cerca de contar con dos baños públicos autolimpiables en el parque del Príncipe y en el parque del Rodeo, aunque todavía no hay empresa adjudicataria. El proyecto se encuentra ahora mismo en fase de valoración: tres compañías han presentado sus ofertas y el ayuntamiento debe decidir cuál se encargará finalmente de instalar los nuevos aseos.

La propuesta más barata ha sido la de Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.U., que ha planteado ejecutar el contrato por 113.821 euros, por debajo del presupuesto inicial, que ascendía a 130.570 euros. También se han presentado Lorke Systems, S.L., con una oferta de 120.684 euros, y Olprim Ingeniería y Servicios, S.A., con 122.887 euros. Todas han sido admitidas y el expediente está pendiente del informe técnico que debe valorar las propuestas antes de continuar con la adjudicación.

Dos parques con mucho uso diario

Los nuevos aseos se colocarán en dos zonas especialmente transitadas. Uno irá en el paseo principal del parque del Príncipe, cerca del parque infantil, un punto habitual para familias, niños y personas que pasean a diario. El otro se instalará en el parque del Rodeo, en la zona pavimentada situada entre la calle Muñoz Torrero y la avenida Pablo Naranjo Porras.

Jorge Valiente

En este segundo caso, la actuación supondrá también retirar las construcciones ligeras existentes, vinculadas al antiguo quiosco y a la zona de baños y cocina, para preparar el espacio donde irá el nuevo módulo.

Aseos que se limpian solos

La idea es que no sean baños públicos convencionales, sino cabinas mixtas, accesibles y autolimpiables. Cada módulo contará con un sistema automático para limpiar y desinfectar el inodoro, el asiento y el suelo después de cada uso. También tendrán barras de apoyo, cambiador de pañales, secador de manos, ventilación, iluminación led, espejo irrompible y señalización exterior para indicar si el aseo está libre, ocupado o fuera de servicio.

Además, incorporarán información en braille e instrucciones habladas para facilitar su uso a personas con discapacidad visual. El sistema también permitirá avisar de incidencias, como una avería, un corte de agua o que una persona quede atrapada en el interior.

Una vez se resuelva la valoración de las ofertas y se adjudique el contrato, la empresa elegida tendrá que ejecutar la obra civil, instalar las cabinas y dejarlas en funcionamiento. El plazo previsto inicialmente para hacerlo es de 75 días, aunque algunas empresas han ofrecido reducir ese tiempo.