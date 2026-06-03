El barrio de Cáceres del centro comercial, la armería y la Tostada Reina

El paseo que realiza hoy El Periódico Extremadura comienza con una parada para desayunar. Y qué mejor lugar que La Matiné, situado entre las calles Coimbra y Oporto de Cabezarrubia en Cáceres y donde, por cierto, siempre hay en la barra un ejemplar de este diario para disfrutar de un buen desayuno. Y es que Cabezarrubia se ha consolidado como uno de los lugares más tradicionales para la primera hora del día, con gran presencia de funcionarios, empresarios y trabajadores de la zona o clientes que acuden al Centro Comercial Ruta de la Plata.

La oferta del desayuno de La Matiné arranca con los cafés clásicos: café solo o con leche por 1,60 euros, café cortado por 1,50, capuchino y café bombón por 2,50, café americano por 1,80, café para llevar por 1,70, café con hielo por 1,70, café irlandés por 5 euros y vaso de leche por 1,60. También hay infusiones desde 1,60 euros, chocolate por 2,50, zumo natural por 2,80 y zumo industrial por 2,60. Pero el corazón de La Matiné está en sus tostadas. Las tradicionales incluyen aceite, tomate, mantequilla, cachuela, paté, queso de untar, queso con mermelada, crema de cacao y otras opciones de desayuno clásico. También se pueden añadir suplementos como pan celiaco por 0,60 euros, tarrina por 0,50 o huevo por 1 euro.

La carta sube de nivel con las tostadas especiales, donde aparecen propuestas como la Extremeña, con tomate, jamón ibérico; tomate, jamón serrano; o tomate, jamón y huevo, con precios entre 2,50 y 4 euros. La Parisiña, con tomate, york, queso y pimentón, cuesta 2,50 euros, mientras que la versión con huevo sube a 3,50. La Mediterránea, con tomate, atún, queso, orégano y pimentón, ronda los 3 euros, y otra versión con huevo llega a 4 euros.

También hay guiños más actuales, como la Continental, con tomate, york y tortilla por 3,20 euros, o con tomate, york, tortilla y salsa cheddar por 3,50. La Italiana, con tomate, queso mozzarella, york, orégano y pimentón, cuesta 3 euros. La De la Huerta, con tomate, queso fresco, york y pimentón, se queda en 2,50 euros. La Gallega, con tomate, lacón, queso y pimentón, cuesta 3 euros, y otra versión con huevo alcanza los 4 euros. La Rústica, con tomate, bacon y queso, aparece por 2,70 euros, y con huevo por 3,70.

En el apartado de tostadas de desayuno reinas, La Matiné ofrece la Reina Matiné, con crema Torta del Casar y jamón, por 5 euros, y otra versión con huevo por 6 euros. Las Mexicanas incluyen queso fresco, ruedas de tomate y guacamole por 4 euros; queso fresco, york, tomate y guacamole por 4,50; salmón con queso y aguacate por 4,50; o queso fresco, york, tomate y aguacate por 4 euros. Las Camperas, con tomate, jamón y queso rulo de cabra, cuestan 5 euros, y con huevo llegan a 6 euros.

Fotogalería | La Tostada Reina de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Además, hay bocadillos y desayunos salados como sándwich york y queso por 3,50 euros, sándwich york, queso y huevo por 4,50, croissant mantequilla y mermelada por 3 euros, croissant york y queso por 4 euros, croissant bacon y queso por 4,50, croissant nocilla por 3 euros, magdalena por 1,50 y churros por 0,60 euros.

Cercanía

La Matiné funciona porque ofrece algo sencillo pero cada vez más necesario: un bar de barrio con precios claros, variedad y sensación de cercanía. En una zona residencial como Cabezarrubia, donde cada vez viven más familias y trabajadores que hacen vida diaria sin bajar al centro, locales así terminan siendo mucho más que una cafetería.

El bar está situado muy cerca del colegio Licenciados Reunidos, con vistas al barrio de Los Fratres, rodeado de amplias zonas verdes y de edificios, algunos ya históricos como el Residencial Puerta Real (promovido por Inonsa SL-Inmobiliaria Osuna) y negocios de gran raigambre como la Armería Alejandro, donde el cliente encontrará todo lo que necesita para vivir la caza con seguridad y pasión. Desde rifles y escopetas de marcas reconocidas hasta todo tipo de accesorios.

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