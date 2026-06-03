Agenda cultural
Cáceres ofrece tres planes culturales: literatura, cine y arte en vivo esta semana
La ciudad acoge la presentación de 'Macondo York', la proyección de 'Conoce a los bárbaros' en la Filmoteca y la propuesta multidisciplinar 'Lluvia en acústico' en Belleartes
Tres opciones culturales para todos los públicos.
'Macondo York' se presenta en Cáceres con un viaje al Nueva York de García Márquez
'La lente y el pincel' acogerá este miércoles 3 de junio, a las 20.00 horas, un encuentro cultural en el que se presentará la obra Macondo York, un proyecto que propone un recorrido fotográfico y literario por el Nueva York transitado por el escritor colombiano y Premio Nobel Gabriel García Márquez. El acto, enmarcado dentro del Aula de la Palabra, contará con la participación del autor del libro, Iván Onatra, que explicará el proceso creativo y de investigación visual que hay detrás de la obra. Le acompañará el profesor y escritor Hilario Jiménez Gómez, quien será el encargado de analizar las claves del libro y su conexión entre el realismo mágico y la gran metrópoli estadounidense.
La presentación, organizada por la Asociación Cultural Norbanova y publicada por la editorial Sial Pigmalión, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y se plantea como una cita destacada para los amantes de la fotografía urbana, la literatura hispanoamericana y la crónica cultural.
La Filmoteca de Cáceres proyecta 'Conoce a los bárbaros', una sátira social de Julie Delpy
La Filmoteca de Cáceres continúa con su programación de cartelera el próximo jueves, a las 20.30 horas, con la proyección de la película Conoce a los bárbaros (título original Les Barbares), una producción francesa de 2024 dirigida, escrita y coprotagonizada por la cineasta y actriz Julie Delpy. El largometraje, no recomendado para menores de doce años, aborda con tono de comedia dramática la historia del tranquilo pueblo bretón de Paimpont, que decide acoger a refugiados ucranianos a cambio de ayudas gubernamentales. Sin embargo, la llegada de migrantes sirios en lugar de los esperados provoca una serie de tensiones que sacan a la luz los prejuicios y contradicciones de la comunidad. La proyección tendrá lugar en el horario habitual de la Filmoteca y se enmarca dentro de su apuesta por ofrecer cine contemporáneo de carácter social y europeo.
'Lluvia en acústico' en Belleartes: música en directo y arte visual en Cáceres
El Espacio de Arte y Acción Belleartes acogerá este viernes 5 de junio una velada cultural bajo el título Lluvia en acústico, una propuesta que combina música en directo y arte visual en un formato íntimo y sensorial. El evento dará comienzo a las 21.00 horas con un concierto acústico que ofrecerá un repertorio de melodías y letras orgánicas pensadas para crear una atmósfera cercana y envolvente. Media hora después, a las 21:30 horas, se inaugurará la exposición de las creadoras A Gaia y Karmele Risco, cuyas obras exploran universos inspirados en la naturaleza, la micología y la conexión con la tierra. La cita se desarrollará bajo la modalidad de taquilla inversa, un sistema en el que el público decide libremente su aportación económica tras disfrutar del espectáculo, reforzando así el carácter participativo y consciente del evento.
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