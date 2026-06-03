La cafetería de Agricultura en Cáceres volverá a abrir al público general tras las quejas por reservarla solo para sus funcionarios

La cafetería de la Consejería de Agricultura en Cáceres volverá a admitir a clientes ajenos al personal de esta Administración autonómica después de varios meses con la entrada restringida. La medida la comunicaba este martes la dirección del negocio mediante una nota difundida en redes a sus usuarios habituales.

Según recoge, "toda aquella persona que se apuntó para poder acceder a la cafetería podrá hacerlo a partir de la semana que viene", aunque el establecimiento precisa que próximamente confirmará la fecha exacta en la que comenzará a aplicarse esta reapertura.

El anuncio llega después de que este periódico se haya hecho eco de las quejas de antiguos clientes por la limitación de acceso impuesta desde febrero, cuando la cafetería pasó a prestar servicio únicamente al personal de la Consejería.

Exterior de la cafetería de Agricultura en Cáceres. / Cedida

En la nota se indica que esta situación se mantendrá hasta que el servicio vuelva a salir a concurso y sea adjudicado. "Una vez que la cafetería salga de nuevo a concurso y sea adjudicada ya se volverá a la normalidad", señala.

La decisión supone un cambio respecto al funcionamiento de los últimos meses. Tal y como publicó este diario, la restricción ha provocado el malestar de numerosos usuarios habituales, que defienden la continuidad de un servicio utilizado no solo por los funcionarios, sino también por empleados de otros organismos y centros próximos, como la cárcel, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad de Extremadura y distintas empresas de la zona.

Los perjudicados han movido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres', en el que reclaman permitir la entrada a todo el mundo. En ese documento destacan la calidad del servicio, los precios del menú y el papel que desempeña la cafetería como punto de encuentro para trabajadores y clientes de un entorno con numerosos equipamientos públicos.

Pendiente de adjudicación

En cualquier caso, la situación actual continúa ligada a la adjudicación de la concesión, que volverá a convocarse después de que el proceso iniciado en diciembre quedara desierto.

La Junta ha confirmado que el futuro contrato contemplará la posibilidad de facilitar el acceso a personal de otros organismos e instituciones, una vez se produzca la adjudicación. Por el momento, no se ha pronunciado sobre el anuncio de la dirección de la cafetería ni sobre las condiciones concretas en las que se llevará a cabo esta reapertura.

Mientras tanto, la comunicación de los responsables del negocios apunta a una recuperación temporal del acceso para la clientela que venía utilizando el servicio antes de la entrada en vigor de la polémica medida.

Servicio a domicilio

Cabe reseñar que una de las bazas de esta cafetería es su menú del día asequible, con la ventaja añadida del reparto a domicilio. Por ocho euros, los clientes pueden elegir entre tres primeros y segundos platos, además de bebida, pan y postre, en una oferta que cambia a diario y que puede consultarse en Facebook. Por 2,5 euros más, el menú se entrega en casa, una opción especialmente demandada por trabajadores y personas mayores.