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Caso por la muerte de un joven en La Madrila de Cáceres: Todavía no hay apertura de juicio oral o auto de sobreseimiento

La instrucción judicial por la muerte de un joven en la zona de La Madrila se acerca a su fin, mientras que la causa de la avenida Virgen de Guadalupe permanece en la etapa de investigación

VIDEO | Reyerta en Cáceres con un herido grave y cinco detenidos

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La instrucción judicial por la muerte de un joven en la zona de La Madrila ha entrado en su recta final, según fuentes jurídicas consultadas, mientras que el procedimiento abierto por la reyerta mortal ocurrida en la avenida Virgen de Guadalupe continúa todavía en fase de instrucción, una etapa inicial del proceso penal que puede prolongarse en el tiempo. Las mismas fuentes han aclarado a este diario que "todavía no hay auto de apertra de juicio oral o auto de sobreseimiento"

Tal y como explican fuentes del ámbito judicial, los procedimientos penales se articulan en varias fases. La primera es la fase de instrucción, en la que se practican diligencias, se recaban pruebas y se investiga lo ocurrido. Posteriormente, si la causa continúa, se abre la fase intermedia, momento en el que se transforman las diligencias y las partes presentan sus escritos de acusación y defensa. Solo después, en su caso, se celebra el juicio.

Avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres.

Avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres. / Cedida a El Periódico

En el caso de la avenida Virgen de Guadalupe, donde falleció Jonathan Espinoza Castellano, de 25 años, tras una pelea ocurrida en septiembre de 2025, el procedimiento no ha superado aún la fase de instrucción y, según las mismas fuentes, no se está facilitando nueva información judicial, más allá de la ya conocida, salvo que se produzca un cambio en la situación procesal del investigado.

La causa se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres por un presunto delito de homicidio, tras los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2025 sobre las 08.30 horas. El investigado, un joven natural de Navalmoral de la Mata, fue detenido ese mismo día y puesto a disposición judicial, acordándose su prisión provisional, comunicada y sin fianza, una situación que se mantiene en la actualidad.

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Carlos Gil

Según el auto judicial, al que tuvo acceso El Periódico Extremadura, las diligencias practicadas hasta el momento incluyen la declaración del investigado, la unión de su hoja histórico-penal y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. En estas imágenes, según recoge la resolución, se observa cómo el investigado propina un puñetazo a la víctima, que cae al suelo y fallece tras el golpe.

Homicidio imprudente según la defensa

La defensa, ejercida por el abogado Estanislao Martín, ha insistido durante la instrucción en que los hechos no pueden calificarse como asesinato ni homicidio doloso, sosteniendo que se trataría, en todo caso, de un homicidio imprudente, tal y como se recoge en un auto judicial. La magistrada, no obstante, acordó la prisión provisional al apreciar indicios suficientes de delito y riesgo de fuga, además de la gravedad de los hechos y la alarma social generada.

Mientras la causa de Virgen de Guadalupe sigue avanzando en esta primera fase, el procedimiento relacionado con la muerte del joven en La Madrila se encuentra ya próximo a su cierre instructor, paso previo a que el juzgado determine si procede la apertura de la fase intermedia y la formulación de acusaciones.

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La finalización de la instrucción no implica el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa en la que la causa puede prolongarse durante meses o incluso años hasta su resolución definitiva.

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