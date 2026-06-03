El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes

Fue el pasado 7 de enero cuando la titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres decretaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer detenida por el presunto homicidio de su hijo de 29 años, en su piso de la avenida de París. La investigada prestó declaración en sede judicial durante alrededor de una hora y media. Las diligencias se abrían por un presunto delito de homicidio y la causa no se declaró secreta, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora, las mismas fuentes judiciales indican que el caso está pendiente de informes y pruebas periciales.

En ese sentido, así avanza el proceso judicial de un caso que conmocionó a la ciudad. Fueron los agentes de la Policía Local quienes el 5 de enero (era lunes a primera hora de la mañana), acudieron al segundo piso del número 21 de la avenida de París. Lo hicieron después de recibir una llamada de la expareja de la madre del joven fallecido; previamente, la mujer detenida, habría contactado con su expareja para contarle el trágico suceso. Ella misma, según apuntaron entonces otras fuentes policiales, habría mostrado intención de quitarse la vida y al llegar los agentes al domicilio la habrían encontrado semiinconsciente por la ingesta de fármacos, lo que llevó a su ingreso posterior en el Hospital San Pedro de Alcántara para luego, ser trasladada a la Comisaría de Cáceres, donde prestó declaración.

En el piso los policías encontraron una escena dantesca, la de una madre y la de un hijo muerto. Se trataba de un joven de 29 años al que todos conocían en el barrio. Rápidamente, el protocolo judicial se activó a primera hora (entre las siete y las ocho de la mañana) para proceder al levantamiento del cadáver.

La carta

Una semana después de la tragedia, la familia del joven fallecido lanzaba un comunicado pidiendo respeto a instituciones, a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre el suceso. La nota decía así: "Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación con la acusación del presunto homicidio de una persona con discapacidad mental grave, se considera imprescindible aportar contexto y una mirada humana que permita comprender la complejidad y el profundo sufrimiento que rodea este caso. La madre, actualmente investigada, es una mujer con graves problemas de salud física y psíquica , cuyo deterioro ha sido ampliamente documentado a lo largo de los años.

Durante 29 años, dedicó prácticamente la totalidad de su vida, energía y recursos al cuidado integral y permanente de su hijo, una persona con una discapacidad mental severa que requería atención continua, sin descansos, sin apoyos suficientes y, en muchos periodos, en una situación de absoluto aislamiento institucional. Este cuidado prolongado se desarrolló en un contexto de enorme sobrecarga, en el que la madre fue víctima reiterada de maltratos físicos y, especialmente, psicológicos por parte de su propio hijo, una realidad tristemente conocida en muchos entornos de cuidados de larga duración y que rara vez recibe la atención pública y social que merece.

Todo ello fue afrontado sin los recursos adecuados, sin acompañamiento terapéutico estable y sin una red efectiva de apoyo social. Resulta fundamental subrayar que nos encontramos ante una persona profundamente vulnerable, cuya salud estaba ya gravemente quebrantada, y que actuó durante décadas movida por el amor, la responsabilidad y el compromiso materno, incluso cuando sus propias fuerzas estaban prácticamente agotadas. Los familiares y amigos de la investigada manifestamos de forma unánime que estamos plenamente convencidos de su inocencia.

Conocemos de primera mano su historia de entrega, sufrimiento y cuidado constante, y sabemos que jamás actuó movida por otra cosa que no fuera el amor y la responsabilidad hacia su hijo. Le brindamos todo nuestro apoyo personal, humano y moral, y no cesaremos hasta que se esclarezcan los hechos con justicia, rigor y humanidad. Pedimos a los medios de comunicación, a la opinión pública y a las instituciones que aborden este caso con respeto, prudencia y responsabilidad, recordando la presunción de inocencia y evitando relatos simplificados que puedan contribuir a la estigmatización de la enfermedad mental, de las personas cuidadoras y de las familias que viven situaciones límite sin el respaldo necesario del sistema.

Este caso interpela a la sociedad en su conjunto sobre el abandono estructural de las personas cuidadoras, la insuficiencia de recursos en salud mental y discapacidad, y las consecuencias devastadoras que puede tener la desatención prolongada de situaciones de extrema vulnerabilidad. La dignidad humana, el contexto y la compasión no deben perderse nunca, especialmente cuando se juzgan realidades tan complejas y dolorosas", concluía.