Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Descifrando la realidad

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Sobre las corridas de toros y sus detractores"

La tauromaquia representa la lucha simbólica del hombre contra la fuerza de la naturaleza, vista como un acto de inteligencia y estética frente al instinto.

Las imágenes de la gran corrida de toros de la feria de San Fernando de Cáceres

Las imágenes de la gran corrida de toros de la feria de San Fernando de Cáceres / Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Barbolla Camarero

Domingo Barbolla Camarero

Cáceres

A veces se compara las corridas de toros con la tortilla: están los que son partidarios de esta con cebolla o sin cebolla; en el caso de los toros a favor o en contra. Casi es imposible unificar en el diálogo a unos y a otros. Las plazas de toros se llenan y los defensores de su abolición se hacen más combativos como si ambas posturas no pudieran llegar a un acuerdo tácito de respeto mutuo. Sin entrar en la contienda –pues no es mi cometido en este caso–, sí quiero mostrar el sentido que se le da a una y otra valoración. En el caso de los partidarios debemos mostrar no tanto lo que dicen como el sentido antropológico que encierra y espero hacerlo igualmente con aquellos que están en contra.

A favor debemos decir que las corridas de toros representan simbólicamente la lucha del hombre contra la fuerza de la naturaleza, representado esta por el toro, y al hombre por el hacer inteligente y estético frente a la fuerza desenfrenada. En la plaza se escenifica esta continua interacción a vida y muerte que el hombre tiene que lidiar en su constante adaptación –no siempre exitosa– con la naturaleza. Será en ese juego en su expresión simbólica que el torero brinda su bien hacer en una recreación que es aplaudida por todo el grupo en su conjunto.

Noticias relacionadas y más

Ver al torero lidiar con esa fuerza que en apariencia le sobrepasa hace que finalizar como corresponde –con la muerte del toro–nos muestre a los demás que somos capaces de vencer todo aquello que nos impone esa naturaleza a la que estamos obligados a sobrepasar o, cuando menos, torear con arte, es decir, creativamente. Por otra parte, los que están en contra muestran que “debe” haber otras formas menos violentas de este mismo cometido que es la supervivencia en un entorno que debemos siempre adaptarnos. Si la historia nos muestra esa misma lucha hoy es posible desligarnos de esa estética tan sangrienta y realizar otros ritos simbólicos adaptados a la nueva sensibilidad del siglo XXI; si bien es cierto que aún no hay propuestas para ese continuo diálogo al que nos estamos refiriendo: sobrevivir ante una naturaleza no siempre amable con el hombre y con la vida misma. ¿Qué forma tenemos hoy de escenificar esta mutua interacción entre el hombre y su entorno natural? ¿Alguna idea?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Héctor, el niño de 4 años de Casar de Cáceres que dio voz al Tay-Sachs infantil en España
  2. La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
  3. La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
  4. Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
  5. San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
  6. Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres
  7. Así hemos contado la novillada con picadores de la feria de Cáceres
  8. Tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Cáceres

Así serán los aseos que se limpian solos y llegarán a dos parques de Cáceres

Así serán los aseos que se limpian solos y llegarán a dos parques de Cáceres

María Jesús y su Acordeón: "Tengo en mente dejarlo pronto", la artista nacida en Cáceres que quiere volver y besar a la Virgen de la Montaña

María Jesús y su Acordeón: "Tengo en mente dejarlo pronto", la artista nacida en Cáceres que quiere volver y besar a la Virgen de la Montaña

Nueva obra en el punto más alto de Cáceres: 97.000 euros para el santuario de la Montaña

Nueva obra en el punto más alto de Cáceres: 97.000 euros para el santuario de la Montaña

La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI

Tres nuevas consultas para apuntalar el servicio de Cirugía Vascular en Cáceres tras atender a 1.254 pacientes en seis meses

Tres nuevas consultas para apuntalar el servicio de Cirugía Vascular en Cáceres tras atender a 1.254 pacientes en seis meses

Un jardín con más de 1.100 plantas nacido en los balcones de Cáceres toma tierra este viernes en San Blas

Un jardín con más de 1.100 plantas nacido en los balcones de Cáceres toma tierra este viernes en San Blas

El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes

El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Sobre las corridas de toros y sus detractores"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Sobre las corridas de toros y sus detractores"
Tracking Pixel Contents