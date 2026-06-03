Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Sobre las corridas de toros y sus detractores"

A veces se compara las corridas de toros con la tortilla: están los que son partidarios de esta con cebolla o sin cebolla; en el caso de los toros a favor o en contra. Casi es imposible unificar en el diálogo a unos y a otros. Las plazas de toros se llenan y los defensores de su abolición se hacen más combativos como si ambas posturas no pudieran llegar a un acuerdo tácito de respeto mutuo. Sin entrar en la contienda –pues no es mi cometido en este caso–, sí quiero mostrar el sentido que se le da a una y otra valoración. En el caso de los partidarios debemos mostrar no tanto lo que dicen como el sentido antropológico que encierra y espero hacerlo igualmente con aquellos que están en contra.

A favor debemos decir que las corridas de toros representan simbólicamente la lucha del hombre contra la fuerza de la naturaleza, representado esta por el toro, y al hombre por el hacer inteligente y estético frente a la fuerza desenfrenada. En la plaza se escenifica esta continua interacción a vida y muerte que el hombre tiene que lidiar en su constante adaptación –no siempre exitosa– con la naturaleza. Será en ese juego en su expresión simbólica que el torero brinda su bien hacer en una recreación que es aplaudida por todo el grupo en su conjunto.

Ver al torero lidiar con esa fuerza que en apariencia le sobrepasa hace que finalizar como corresponde –con la muerte del toro–nos muestre a los demás que somos capaces de vencer todo aquello que nos impone esa naturaleza a la que estamos obligados a sobrepasar o, cuando menos, torear con arte, es decir, creativamente. Por otra parte, los que están en contra muestran que “debe” haber otras formas menos violentas de este mismo cometido que es la supervivencia en un entorno que debemos siempre adaptarnos. Si la historia nos muestra esa misma lucha hoy es posible desligarnos de esa estética tan sangrienta y realizar otros ritos simbólicos adaptados a la nueva sensibilidad del siglo XXI; si bien es cierto que aún no hay propuestas para ese continuo diálogo al que nos estamos refiriendo: sobrevivir ante una naturaleza no siempre amable con el hombre y con la vida misma. ¿Qué forma tenemos hoy de escenificar esta mutua interacción entre el hombre y su entorno natural? ¿Alguna idea?