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Un jardín con más de 1.100 plantas nacido en los balcones de Cáceres toma tierra este viernes en San Blas

La iniciativa Poliniza Cáceres 2031 devuelve al espacio público las plantas cuidadas por ciudadanos, colegios y asociaciones en un jardín compartido

Alumnos de un centro educativo cacereño posan con sus plantas.

Alumnos de un centro educativo cacereño posan con sus plantas. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las plantas que durante los últimos meses han sido cuidadas por vecinos, centros educativos, asociaciones y otros espacios de la ciudad regresarán este viernes al espacio público. La iniciativa participativa Poliniza Cáceres 2031 celebrará una nueva actividad colectiva en la que se procederá a la plantación de romero, lavanda y tomillo para crear un jardín compartido con especies polinizadoras.

La jornada tendrá lugar a las 10.00 horas en el jardín situado frente al párking de Valhondo, en el barrio de San Blas, donde se reunirán las personas participantes para devolver las plantas que recibieron a finales del pasado año. El objetivo es que esas especies, después de varios meses de cuidados particulares, formen ahora parte de un nuevo espacio verde en la ciudad.

Un gesto común para una ciudad más verde

La acción forma parte del proyecto Poliniza Cáceres 2031, una propuesta que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno urbano a través de pequeños gestos que, sumados, puedan generar un impacto positivo en la ciudad. La iniciativa ha puesto el foco en la cultura del cuidado, la sostenibilidad y la biodiversidad, con una dinámica sencilla: entregar plantas a la ciudadanía, mantenerlas durante unos meses y devolverlas después al espacio público mediante una plantación colectiva.

Desde Cáceres 2031 se ha animado a todas las personas que han participado en el proyecto a acudir a esta jornada final, concebida como un encuentro ciudadano que simboliza el compromiso compartido con la transformación y mejora de los espacios comunes.

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura y la alianza universitaria europea EU GREEN, que han participado en el diseño y seguimiento de la iniciativa. La colaboración ha estado coordinada por el profesor Jesús Díaz, cuya implicación ha reforzado el componente educativo, ambiental y participativo de la propuesta.

Entrega previa en el Palacio de la Isla

Las personas que no puedan asistir este viernes a la plantación tendrán la posibilidad de entregar sus plantas el día anterior en el Palacio de la Isla, donde serán recogidas para incorporarlas posteriormente a la actuación prevista en San Blas.

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Con esta actividad, Cáceres 2031 continúa impulsando proyectos participativos vinculados a la mejora del entorno urbano y a la implicación directa de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más verde, compartida y sostenible.

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