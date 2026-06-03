A juicio en Cáceres el acusado de provocar siete incendios en menos de dos horas en el Valle del Jerte: un castaño centenario, entre los daños

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita seis años de prisión para un hombre al que, según su escrito de conclusiones provisionales, se le atribuye la presunta comisión de siete incendios forestales en apenas una hora y cuarenta minutos en el término municipal de Casas del Castañar, en el Valle del Jerte, algunos de ellos en zonas próximas a núcleos habitados y en espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Con un mechero

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron el 24 de mayo de 2025, cuando el encausado, presuntamente provisto de un mechero y con la intención de causar un perjuicio patrimonial, habría iniciado distintos focos de fuego en el paraje de la Sierra de San Bernabé, en la zona conocida como Escondelobos.

Siempre según el escrito de la Fiscalía, el acusado habría prendido fuego de forma sucesiva a acumulaciones de hojarasca, erizos de castaño, helechos secos y otro material vegetal de fácil combustión, situados en taludes, linderos y zonas de fuerte pendiente, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Entre las 13:15 y las 14:55 horas, el Ministerio Público sostiene que se originaron siete incendios, algunos de ellos muy próximos entre sí en el tiempo y la distancia. En concreto, los incendios 1 y 2 se habrían producido separados por unos 30 metros, mientras que los focos 3 y 4, así como los 6 y 7, habrían sido iniciados de forma prácticamente simultánea o con escasa diferencia temporal.

Gredos y Valle del Jerte

El incendio de mayor entidad afectó, según el escrito fiscal, a una superficie aproximada de 12.664 metros cuadrados, de los cuales unos 11.500 metros cuadrados se ubican en un espacio natural protegido integrado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte, dentro de la Red Natura 2000.

Los daños alcanzaron principalmente a vegetación de matorral, herbácea y a distintos ejemplares de castaños. La Fiscalía señala que, aunque en gran parte de la superficie la afección a las copas fue limitada, sí se produjeron daños en troncos y ejemplares jóvenes, con posibles efectos a medio plazo sobre el arbolado.

Castaño centenario y 14 parcelas

Entre los elementos afectados figura un castaño centenario de gran porte, incluido en la conocida Ruta de los Castaños, que, según el informe fiscal, resultó parcialmente afectado en su tronco, con daños que podrían ser potencialmente irreparables, aunque no se afirma su destrucción total.

Asimismo, el procedimiento recoge que los incendios afectaron a un total de 14 parcelas, en su mayoría de titularidad privada, además de terrenos municipales, algunos destinados al aprovechamiento del fruto del castaño y otros correspondientes a zonas de monte sin explotación.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de incendio forestal, con agravantes por haberse producido en espacios protegidos, en terrenos con alta capacidad de propagación del fuego y en áreas próximas a núcleos habitados.

Para la extinción de los distintos focos fue necesario desplegar efectivos del Plan INFOEX, que movilizó medios terrestres y aéreos, incluyendo bomberos forestales y un helicóptero, además de la colaboración de vecinos de la zona. Las labores de extinción se prolongaron hasta el 27 de mayo de 2025, cuando se dio por controlado el último foco.

El coste del operativo asciende a 1.059,47 euros, reclamados por la Junta de Extremadura, además de las indemnizaciones que puedan fijarse a favor del Ayuntamiento de Casas del Castañar y de los propietarios afectados, que se determinarán en ejecución de sentencia.

El acusado permaneció en prisión provisional por estos hechos desde el 25 de mayo hasta el 1 de octubre de 2025, y será juzgado por la Audiencia Provincial de Cáceres en fecha aún por señalar.Audiencia Provincial de Cáceres.