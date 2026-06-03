Nueva obra en el punto más alto de Cáceres: 97.000 euros para el santuario de la Montaña

La Virgen de la Montaña prepara una nueva actuación de mejora en uno de los edificios más simbólicos de Cáceres. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación las obras para la sustitución de las carpinterías exteriores y otras actuaciones auxiliares en el santuario, una intervención con un presupuesto base de 96.704,46 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

El proyecto se centra en la renovación de la mayor parte de las ventanas exteriores del inmueble, muchas de ellas antiguas, de aluminio anodizado en color bronce, sin rotura de puente térmico y con vidrio sencillo. Según recoge la memoria técnica, estas carpinterías han presentado con el paso del tiempo problemas de estanqueidad, lo que llevó en algunos casos a instalar dobles ventanas. Esa solución, sin embargo, ha acabado generando condensaciones entre ambas hojas y humedades en los paramentos próximos a los huecos.

Nuevas ventanas y reparación de daños

La actuación prevista contempla el desmontaje de las carpinterías actuales y la instalación de nuevas ventanas de aluminio lacado en marrón oscuro o similar, con rotura de puente térmico y vidrios compuestos tipo 6/12/6 o 3+3/12/3+3, dependiendo de la ubicación de cada hueco y de las exigencias normativas. La obra también incluye trabajos auxiliares para recibir las nuevas ventanas y reparar los daños existentes en el entorno de los huecos.

Las vidrieras del santuario de La Montaña de Cáceres / Mam

El documento técnico señala que la intervención afectará exclusivamente al edificio del santuario y no supondrá cambios en la volumetría, la superficie construida ni las dimensiones de los huecos actuales. De hecho, el proyecto enmarca la obra como una actuación de mantenimiento y conservación, compatible con la protección urbanística del entorno, ya que el inmueble se ubica en suelo no urbanizable protegido por su valor cultural, paisajístico o de entorno.

Un edificio expuesto en la Sierra de la Mosca

La memoria describe el santuario como una construcción situada en un alto de la Sierra de la Mosca, en las proximidades del casco urbano de Cáceres y rodeada de terreno sin edificar. Esa ubicación, especialmente expuesta, ayuda a entender la importancia de mejorar la envolvente del edificio y reforzar la estanqueidad de los huecos exteriores.

La intervención actuará sobre una superficie total de 2.110,85 metros cuadrados, repartida entre planta baja, entreplanta, planta primera y planta segunda. En varias imágenes incorporadas al proyecto se aprecian ventanas con doble carpintería, zonas con revestimientos degradados y marcas de humedad, especialmente en estancias de planta primera y segunda.

Ofertas hasta el 19 de junio

El expediente se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el número PRC/2026/0000020392. El procedimiento será abierto simplificado, con tramitación ordinaria y presentación electrónica de ofertas a través de la plataforma. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 19 de junio a las 15.00 horas, mientras que la apertura de la documentación administrativa se ha fijado para el 23 de junio a las 9.00 horas.

La adjudicación valorará principalmente la oferta económica, con una ponderación de 60 puntos, además de las medidas de prevención, seguridad y salud laboral, la ampliación del plazo de garantía y la memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo.