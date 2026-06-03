La ONCE regala al obispo de Coria-Cáceres una réplica del Cuponazo dedicado al viaje del Papa León XIV

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, ha recibido este miércoles una réplica del Cuponazo de la ONCE que estará dedicado al viaje apostólico del Papa León XIV a España y que protagonizará el sorteo del próximo 12 de junio. La iniciativa permitirá que 13,5 millones de cupones lleven la imagen del Pontífice y el lema de la visita, “Alzad la mirada”, por todos los rincones del país.

La entrega de la réplica tuvo lugar de manos del delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, quien destacó el significado del mensaje elegido para este viaje. Según explicó, el lema invita a superar la rutina, el individualismo y la división para recuperar la dignidad de las personas a través de la apertura a los demás.

Iglesias subrayó además que el cupón recorrerá todos los pueblos de España gracias a la labor de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la organización, cerca de 600 de ellos en Extremadura. “Es un cupón que se suma al viaje del Papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad”, afirmó.

El diseño incorpora tanto el logotipo de la Conferencia Episcopal Española como el del viaje apostólico, creado por la diseñadora gráfica María del Mar Chapa. La imagen representa un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas enlazadas que se proyectan hacia arriba.

Visita a España

La visita de León XIV a España se desarrollará del 6 al 12 de junio. El Pontífice permanecerá en Madrid entre los días 6 y 8, continuará su agenda en Barcelona los días 9 y 10, y concluirá su recorrido en Canarias los días 11 y 12.

Durante su estancia en Madrid, presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y la procesión del Corpus Christi. En Barcelona bendecirá la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, en el marco de los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Además, conocerá a una niña ciega que le mostrará la maqueta táctil de la nueva Torre de Jesús. En Canarias, el Papa visitará un centro de acogida para acercarse a la realidad migratoria que vive el archipiélago.

Robert Francis Prevost, elegido Papa con el nombre de León XIV, nació en Chicago en 1955 y cuenta con raíces españolas por parte materna. Su elección como sucesor de Francisco se produjo el pasado mes de mayo, tras imponerse en la cuarta votación del cónclave. El Pontífice escogió su nombre en homenaje a León XIII, referente de la Doctrina Social de la Iglesia y autor de la encíclica Rerum Novarum.

Por su parte, el Cuponazo de la ONCE ofrece cada viernes un premio principal de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de otros 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Los cupones pueden adquirirse a través de la red de vendedores de la organización, en la web oficial de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.