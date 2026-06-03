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La ayuda millonaria que puede salvar el parque acuático de Casar de Cáceres ya mira a Madrid

La Junta de Extremadura está cerca de completar la tramitación autonómica de la solicitud para recuperar las ayudas y enviarla a Madrid, mientras se celebran reuniones con nuevos grupos inversores interesados en el proyecto

Zona en la que se construirá el parque acuático de Casar de Cáceres.

Zona en la que se construirá el parque acuático de Casar de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El futuro del parque acuático proyectado en Casar de Cáceres vuelve a estar pendiente de una fecha administrativa, pero esta vez con una carrera contrarreloj más ajustada. La nueva solicitud presentada para intentar recuperar las ayudas de Incentivos Regionales, después de que el expediente anterior de unos 9 millones de euros decayera por no aportar documentación en plazo, sigue avanzando en la Junta de Extremadura y estaría ya muy cerca de cerrarse para su envío a Madrid.

Así lo ha explicado a este periódico Felipe Hurtado, uno de los promotores que ha trabajado desde el inicio para sacar adelante la iniciativa. Hurtado ha señalado que la Junta está próxima a completar la tramitación autonómica del expediente y que, una vez cerrado, deberá remitirse al Ministerio de Economía y Hacienda para que pueda ser valorado en la próxima reunión de la comisión que resuelve este tipo de ayudas.

Diseño del parque acuático turco ‘Land of Legends’, en el que se basará la futura macro infraestructura de Casar de Cáceres.

Diseño del parque acuático turco ‘Land of Legends’, en el que se basará la futura macro infraestructura de Casar de Cáceres. / E. P.

El calendario es ahora determinante. Según ha indicado el promotor, esta comisión se reúne únicamente dos veces al año, una por semestre, por lo que el objetivo es que el parque acuático pueda entrar en la primera reunión de 2026, que se celebra en las próximas semanas. De no ser así, el proyecto quedaría abocado a esperar al segundo semestre. "Eso sería perder ocho o nueve meses más", ha advertido Hurtado.

Una ayuda clave para abaratar la inversión

La importancia de esta nueva solicitud no es menor. El parque, previsto en la zona de El Higueral, sigue necesitando financiación privada para desbloquear definitivamente la inversión, pero los promotores consideran que la concesión de Incentivos Regionales es una condición esencial para hacer viable la operación. La ayuda permitiría rebajar el coste final de un proyecto que se ha movido en torno a los 54 millones de euros.

Hurtado ha insistido en que la iniciativa no está descartada y que los trabajos se mantienen abiertos, aunque ha reconocido que el avance real depende en buena parte de esa resolución. Mientras el expediente sigue su curso, los responsables del proyecto han mantenido ya reuniones con dos grupos inversores y prevén nuevos contactos en los próximos días. En todo caso, esas conversaciones siguen condicionadas a que la administración conceda finalmente las subvenciones.

La situación llega después de semanas complicadas para el proyecto. A mediados de mayo, Hurtado confirmó la salida de Donald Caspar Huijsen, hasta entonces principal inversor vinculado a la promotora, lo que obligó a una sociedad extremeña a asumir el control de la iniciativa y a buscar nuevos socios para evitar su caída. Entonces, el promotor aseguró que esa marcha les había dejado "tirados" y que habían sido los nuevos responsables quienes habían asumido pagos pendientes y la adquisición de los terrenos.

El expediente anterior ya no está vigente

Al día siguiente de conocerse la salida de Huijsen, la Junta de Extremadura aclaró que el expediente inicial de Incentivos Regionales concedido al parque había decaído porque no se había entregado documentación en plazo. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, evitó valorar las decisiones empresariales internas y señaló que la administración autonómica acompañaría aquellos proyectos que generen riqueza, empleo y oportunidades en Extremadura.

Vídeo | El consejero Santamaría explica la situación del parque acuático de Casar de Cáceres

Vídeo | El consejero Santamaría explica la situación del parque acuático de Casar de Cáceres

El Periódico Extremadura

La aclaración supuso un cambio relevante en el escenario del parque acuático. La ayuda de unos 9 millones de euros ya no estaba garantizada en los términos anteriores y el proyecto quedaba pendiente de una nueva solicitud. Esa es precisamente la tramitación que ahora, según Hurtado, está cerca de completar su paso por la Junta antes de viajar a Madrid.

Un proyecto anunciado en 2021

El parque acuático de Casar de Cáceres fue presentado en 2021 como una de las grandes iniciativas turísticas privadas del entorno de la capital cacereña. La previsión inicial apuntaba a una inversión próxima a los 40 millones de euros, aunque el encarecimiento de los materiales, la inflación, los retrasos administrativos y los cambios en la estructura financiera elevaron después el presupuesto.

El proyecto fue declarado Proyecto de Interés Autonómico (Premia) y contemplaba la creación de más de un centenar de empleos fijos, además de una apertura prevista para el verano de 2026. Sin embargo, la falta de obras visibles, la salida del principal inversor y la pérdida del expediente inicial de ayudas han situado la iniciativa en una fase decisiva.

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Ahora, el punto de atención se desplaza a Madrid. Los promotores confían en que la nueva solicitud llegue a tiempo para ser incluida en la próxima comisión de Incentivos Regionales. De esa decisión dependerá no solo la posibilidad de recuperar una ayuda millonaria, sino también el ritmo de las negociaciones con los nuevos inversores que podrían sostener el futuro del parque acuático.

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