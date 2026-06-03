La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI

Las obras de rehabilitación del Palacio de Abrantes, en el corazón del casco histórico de Cáceres y junto al Hilton Palacio de Godoy (en las cuatro esquinas), han sacado a la luz un hallazgo patrimonial de cierta relevancia: un conjunto de pinturas murales del siglo XVI que habían permanecido ocultas bajo sucesivas reformas arquitectónicas, revestimientos y modificaciones funcionales del edificio.

Obras en el Palacio de Abrantes. / CEDIDA

Descubrimiento

El descubrimiento se ha producido en el marco de una intervención de gran calado destinada a transformar el inmueble en un complejo de apartamentos turísticos con servicios comunes, un proyecto privado de rehabilitación (que se inició en julio de 2024) que forma parte del proceso de reconversión turística de edificios históricos en el entorno monumental de la ciudad.

Según la información facilitada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, los restos pictóricos fueron localizados durante el seguimiento arqueológico preceptivo de las obras, un procedimiento habitual en inmuebles catalogados o con valor histórico. Las pinturas aparecieron en varias estancias del edificio, tras el levantamiento de capas de revestimiento acumuladas durante distintas etapas constructivas.

Los motivos identificados son principalmente florales y geométricos, con un grado de conservación desigual debido tanto a la degradación natural del tiempo como a las intervenciones posteriores que alteraron la fisonomía original del palacio. Pese a ello, los técnicos consideran que los restos conservan suficiente entidad como para su documentación, análisis y eventual puesta en valor dentro del conjunto del inmueble.

Palacete del siglo XVI

El edificio, situado en el entorno inmediato de la Plaza Mayor de Cáceres, es un palacete del siglo XVI vinculado históricamente a las familias nobiliarias de la ciudad y a procesos de transformación urbana que han ido adaptando su uso a lo largo de los siglos. En las últimas décadas, el inmueble llegó a desempeñar funciones educativas como residencia femenina hasta su cierre en 2017, tras lo cual fue adquirido para su rehabilitación.

El proyecto actual ultima estas semanas su reconversión en un edificio de uso turístico con aproximadamente 26 apartamentos, integrando zonas comunes, patios interiores y elementos estructurales originales. La intervención arquitectónica ha priorizado la recuperación de elementos patrimoniales visibles como muros de granito, bóvedas originales y restos constructivos históricos, en un intento de compatibilizar conservación patrimonial y explotación turística.

Durante el proceso de vaciado del inmueble y eliminación de añadidos no originales, los responsables de la obra detectaron la presencia de decoraciones pictóricas ocultas tras azulejos, tabiques y capas de cal. Este hallazgo obligó a activar los protocolos de protección del patrimonio, con la intervención de especialistas en restauración y la supervisión de la administración autonómica.

Fuentes vinculadas al proyecto explican que la aparición de estas pinturas no es un caso aislado en este tipo de rehabilitaciones en el casco histórico de Cáceres, donde la superposición de etapas constructivas históricas es habitual. Sin embargo, subrayan que la localización de decoraciones murales conservadas in situ añade un valor significativo al conjunto del proyecto.

Las pinturas, que podrían datarse provisionalmente en el siglo XVI, habrían formado parte de la decoración original del palacio, en línea con los usos residenciales nobiliarios de la época. Su hallazgo aporta nuevas pistas sobre la configuración interior histórica del edificio, una información que hasta ahora no estaba documentada de forma material.

Frescos en el Palacio de Abrantes. / CEDIDA

Seguimiento arqueológico

El seguimiento arqueológico se dio por concluido toda vez finalizada la fase de control de la intervención y documentados los restos localizados. A partir de ese momento, la continuidad del proyecto de rehabilitación ha pasado a depender de la integración de estos elementos patrimoniales en el diseño final del complejo turístico.

El caso se enmarca en una tendencia más amplia de transformación del patrimonio arquitectónico de Cáceres, donde edificios históricos están siendo reconvertidos en alojamientos turísticos de alta gama, un fenómeno que combina la conservación estructural con nuevas fórmulas de explotación económica del patrimonio urbano.