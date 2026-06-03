Tres nuevas consultas para apuntalar el servicio de Cirugía Vascular en Cáceres tras atender a 1.254 pacientes en seis meses

El Hospital Universitario de Cáceres ganará tres nuevas consultas de cirugía vascular dentro del proceso de implantación progresiva de este servicio en el área sanitaria cacereña. La Gerencia del Área de Salud ha sacado a licitación unas obras con un presupuesto base de 57.272,25 euros, que permitirán adecuar nuevos espacios en la planta semisótano del centro hospitalario y reforzar la atención especializada a pacientes de la provincia.

La actuación contempla la construcción de dos consultas médicas y una de enfermería para Cirugía Vascular, además de la reordenación del dispensario de farmacia y la creación de una sala para el equipo Fotofinder de Dermatología. El plazo previsto para ejecutar los trabajos será de 30 días naturales desde la formalización del contrato, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de junio.

Desde la Junta de Extremadura han defendido que esta adecuación responde al "compromiso del Gobierno de la presidenta, María Guardiola, de avanzar con firmeza en el proyecto de implantación de Cirugía Vascular en Cáceres", una implantación que, según han señalado, se encuentra en su fase 1, dentro del hospital existente.

1.254 pacientes atendidos

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha detallado que, desde la reapertura del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Área de Salud de Cáceres, en noviembre de 2025, se ha ido creando de forma progresiva su cartera asistencial. En estos primeros seis meses de funcionamiento, las consultas especializadas han atendido a 1.254 pacientes de toda la provincia cacereña.

El Ejecutivo regional ha destacado además como hito asistencial el inicio, el pasado mes de abril, de la actividad quirúrgica ambulatoria, con intervenciones de cirugía vascular para la esclerosis de varices. A ello se suma que los especialistas en cirugía vascular realizan intervenciones de amputaciones mayores y menores de miembros inferiores en pacientes no candidatos a revascularización, en coordinación con los servicios de Traumatología y Cirugía General.

La Junta ha subrayado que el desarrollo del servicio "está siguiendo todas las garantías que merecen los pacientes extremeños", en un proceso que busca consolidar en Cáceres una prestación históricamente reclamada para evitar desplazamientos y acercar la atención vascular especializada a los pacientes del área.

Obras en el semisótano

La obra se desarrollará en una zona actualmente ocupada por el dispensario de farmacia, la sala de espera de Dermatología y el vestíbulo de entrada a la capilla. Las tres nuevas consultas de Cirugía Vascular se ubicarán en el espacio que ahora ocupa el dispensario, que será trasladado a la zona de la sala de espera de Dermatología.

El proyecto también prevé habilitar una nueva sala para el equipo Fotofinder, lo que obligará a modificar el acceso actual a la capilla. Para ello, se llevará a cabo la demolición de tabiquería y falsos techos, así como una nueva distribución interior mediante tabiquería autoportante y falso techo registrable.

Las nuevas consultas contarán con preinstalación para tres piletas, tomas de oxígeno y vacío, nuevos puestos de trabajo, tomas de corriente, iluminación led y equipos de emergencia con dos horas de autonomía. También se modificará la climatización existente y se instalarán nuevos elementos de detección de incendios.

Antes del inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Bioseguridad y Control Ambiental, que tendrá que recibir el visto bueno del Servicio de Medicina Preventiva y del Servicio de Ingeniería. Las obras deberán coordinarse con la actividad asistencial del hospital para reducir al mínimo cualquier afección al funcionamiento ordinario del centro.

Rehabilitación vascular

La implantación del servicio no se limita a las nuevas consultas. Según ha explicado la Junta, en estos momentos se está ultimando el protocolo para crear la Unidad de Rehabilitación Vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, que se desarrollará de forma coordinada entre los servicios de Angiología y Cirugía Vascular y el de Rehabilitación.

Con esta nueva fase, el Hospital Universitario de Cáceres avanza en la consolidación de una cartera de servicios que ha empezado a desplegarse en consultas, ha dado ya sus primeros pasos en quirófano y aspira ahora a reforzar el seguimiento y la recuperación funcional de los pacientes vasculares.