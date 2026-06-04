Cáceres resuelve las dudas del reciclaje doméstico en una charla gratuita

Separar bien la basura en casa parece sencillo, pero no siempre lo es. Qué residuos van a cada contenedor, cómo reducir errores en el reciclaje o de qué manera se puede mejorar la gestión doméstica de los desperdicios serán algunas de las cuestiones que se abordarán este jueves en Cáceres en una charla sobre gestión de residuos y reciclaje en el domicilio.

La sesión, impartida por Valoriza, se celebrará este jueves 4 de junio, a las 18.00 horas, en el Centro Cívico Raimundo Medina, con entrada libre hasta completar aforo. Con esta actividad concluye la primera edición del programa 'Cáceres, Contigo', una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, centrada en la seguridad, la prevención y el entorno cotidiano de los vecinos.

La charla sobre reciclaje. / CEDIDA

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha recordado que este programa "viene a dar respuesta a la demanda de formación e información de la ciudadanía en temas de actualidad, y también para poner en valor el trabajo en red de administraciones públicas y/o privadas y sus recursos humanos y técnicos".

Dudas del día a día

El ciclo ha estado dirigido a la ciudadanía en general, pero también a responsables de asociaciones y entidades vecinales, con el objetivo de que los contenidos puedan trasladarse después al tejido asociativo de la ciudad. La idea, según el Ayuntamiento, es acercar información práctica sobre situaciones que forman parte de la vida diaria y que pueden generar dudas entre los vecinos.

Además de la gestión de residuos, esta primera edición de 'Cáceres, Contigo' ha abordado otros asuntos como la ciberseguridad, con la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional; la prevención de riesgos en el hogar, a cargo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI); y la seguridad vial, con la Policía Local.

Ceballos ha destacado que, con la participación de diferentes profesionales, el programa ha permitido "dar a conocer y visibilizar la labor y el apoyo que pueden proporcionar las diferentes entidades en el día a día de vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

Entrada libre

La charla de este jueves pondrá el cierre a esta primera edición con una temática especialmente vinculada a la rutina doméstica y al cuidado del entorno urbano. El Ayuntamiento ha invitado a los cacereños a participar en la sesión, en la que los profesionales encargados de impartirla ofrecerán información práctica y resolverán dudas sobre situaciones habituales relacionadas con el reciclaje y la gestión de residuos en casa.

"Invitamos a todos los cacereños y cacereñas a participar en esta charla, donde los profesionales que las imparten, además de proporcionar información y herramientas, les ayudarán a resolver dudas o tener respuestas en situaciones que pueden darse en la vida cotidiana", ha subrayado Ceballos.