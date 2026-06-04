Corona asiática para el chef de Atrio con su ‘Pork and Roll’

El chef extremeño (natural de Plasencia) Alberto Montes, segundo jefe de cocina del restaurante Atrio de Cáceres, ha vuelto a situar el nombre de la gastronomía cacereña entre la élite culinaria nacional al proclamarse vencedor de la décima edición de los Asian Culinary Awards de UDON, celebrada en Barcelona. En una edición muy especial, que reunió por primera vez a los grandes ganadores de la historia del certamen, Montes logró alzarse con el título de "campeón de campeones".

Gran final

La gran final tuvo lugar en la Antigua Fábrica Estrella Damm y congregó a más de 300 asistentes entre profesionales del sector gastronómico, prensa especializada y aficionados a la cocina asiática. El evento se ha consolidado como uno de los principales escaparates de la creatividad culinaria inspirada en Asia dentro del panorama gastronómico español.

Para esta edición conmemorativa, UDON reunió a tres cocineros de reconocido prestigio que sumaban entre todos seis estrellas Michelin. Junto a Alberto Montes compitieron Carlos Hernández, segundo jefe de cocina del restaurante ABAC y ganador de la edición de 2024, y Cristina Gómez Manarel, chef ejecutiva del Oceanogràfic de Valencia y vencedora en 2025.

La propuesta que otorgó la victoria al cocinero cacereño fue 'Pork and Roll', una creación protagonizada por el cerdo e inspirada en un reciente viaje a Japón. El plato destacó por la intensidad de sus sabores, su ejecución técnica y una interpretación personal de la cocina asiática que convenció al jurado profesional.

Propuesta ganadora de Alberto Montes. / CEDIDA

Sabor y técnica

Las elaboraciones fueron valoradas atendiendo a criterios como el sabor, la técnica, la textura, el aroma, la presentación y el grado de innovación. El jurado estuvo integrado por destacados profesionales del sector, entre ellos el cofundador y consejero delegado de UDON, Jordi Pascual, además de reconocidos cocineros y especialistas gastronómicos.

Tras recibir el galardón, Alberto Montes mostró su satisfacción por un reconocimiento que considera especialmente significativo por el nivel de los participantes. "Ganar el título de campeón de campeones en el décimo aniversario de los Asian Culinary Awards supone una enorme satisfacción personal y profesional", señaló el chef, que destacó el respeto por la cocina asiática como punto de partida de su propuesta culinaria.

La victoria supone un nuevo hito para un cocinero formado en la Escuela de Luis Irizar y que ha completado su aprendizaje en algunas de las cocinas más prestigiosas del país, como Mugaritz, Quique Dacosta Restaurante o Skina. En la actualidad desarrolla su carrera profesional en Atrio, uno de los grandes referentes de la alta gastronomía española y poseedor de Tres Estrellas Michelin.

Finalistas del concurso. / CEDIDA

Del ramen al pork

No es la primera vez que Montes triunfa en este certamen. En 2022 ya conquistó los Asian Culinary Awards gracias a su recordado 'Ramen Japo-Castizo', una propuesta que fusionaba influencias japonesas y españolas. Cuatro años después, el chef extremeño ha vuelto a subir a lo más alto del podio, esta vez con 'Pork and Roll', confirmando su capacidad para reinterpretar la cocina asiática desde una mirada propia y situando nuevamente a Cáceres y a Atrio en el mapa gastronómico nacional.