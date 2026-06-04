El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela

Andrés Barriga cumple este jueves 56 años, y lo hace en la portería del número 12 de la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres. No hay grandes planes para este jueves 4 de junio. "Hoy, mi cumpleaños es trabajar", dice con naturalidad. La celebración quedará para mañana, cuando termine la jornada y pueda irse a tomar una cerveza con su mujer y su hijo. Hasta entonces, toca lo de cada día: atender a los vecinos, repartir el correo, ayudar con la compra, estar pendiente de las averías y mantener vivo ese trato cercano que se está perdiendo en muchos edificios.

Andrés prefiere llamarse portero: "Aunque la gente nos dice conserje". Lo que de verdad define su oficio no está en el nombre, sino en la confianza. En ese "buenos días, Andrés" que escucha al abrirse la puerta del portal. En los recados pequeños. En saber quién vive arriba, quién espera una carta, quién necesita una mano y quién acaba de llamar porque algo no funciona.

Su vida en la autoescuela

Llegó a esta portería en 2015, pero antes su vida había sido otra. Durante años fue autónomo y tuvo una autoescuela en Almoharín. Se llamaba Autoescuela Almohade. "Estuve 12 o 13 años pateándome todas las carreteras de la comarca", recuerda. Iba y venía cada día desde Cáceres, en una etapa en la que el trabajo todavía daba para sostener el negocio. Hasta que la crisis de 2008 empezó a notarse. Primero poco. Luego demasiado. "La cosa empezó a aflojar y me afectó bastante", cuenta.

Aguantó hasta 2015, pero llegó un punto en el que seguir era arriesgarlo todo. "Estaba jugando con mi casa, con mi patrimonio", admite. Como tantos autónomos, entendió que cerrar también era una forma de salvarse. Quitó el negocio antes de arruinarse y, unos meses después, supo que el portero de esta comunidad se jubilaba. Su madre habló por él, intercedió ante los vecinos y Andrés entró primero con un contrato de seis meses. Después le hicieron indefinido. "Yo creo que lo hice bien", dice entre risas.

La estabilidad

Después del vértigo de los años de autónomo, Andrés valora sobre todo la estabilidad. Más incluso que el dinero. Tiene su casa pagada, un hijo de 21 años y la tranquilidad de no deber nada a nadie. "Lo que más valoro es la estabilidad", repite. En su caso, ha llegado a través de un trabajo que también exige estar disponible. Si hay una avería de madrugada, acude. Si necesita ir al médico, la comunidad confía en él.

No idealiza el oficio. Lo peor, dice, son las obras en las viviendas. Reformas, polvo, entradas y salidas. Pero el resto le gusta porque le permite tratar con la gente. "A mí me gusta hablar", reconoce. Y eso, en una portería, importa casi tanto como saber arreglar un problema.

Un oficio que se apaga

Andrés cree que los porteros de comunidad están llamados a desaparecer. Muchas fincas ya sustituyen esa figura por empresas de limpieza. Se limpia el portal, se recoge la basura y se cumple el servicio, pero se pierde otra cosa: "No tienen el trato que tiene un portero". A veces ni siquiera viene la misma persona cada día.

Por eso su historia tiene algo de oficio antiguo. Andrés no solo abre una puerta. También sostiene una rutina vecinal hecha de saludos, favores y confianza. Cumple 56 años trabajando, sin épica y sin queja. Como quien sabe que, después de perder un negocio, una portería también puede ser una forma de empezar de nuevo.