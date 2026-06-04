El Distrito Norte, el laboratorio de Cáceres para mejorar la movilidad de sus barrios

La llamada ciudad de 15 minutos suena bien sobre el papel: vivir en un entorno donde el colegio, el centro de salud, el comercio, el ocio o el trabajo queden a un cuarto de hora caminando, en bicicleta o en transporte público. Pero esa idea, nacida al calor de las grandes ciudades europeas, no siempre encaja con la realidad de las ciudades medianas. Y mucho menos con la de sus periferias.

Eso es precisamente lo que ha analizado un estudio de la Universidad de Extremadura centrado en el Distrito Norte de Cáceres, una zona que concentra en torno al 20% de la población de la ciudad, presenta una renta media inferior a la municipal y cuenta con hasta un 40% menos de servicios accesibles que las zonas centrales, según los datos citados por la investigación.

Ocho estrategias para una movilidad sostenible adaptada. / UEx

El trabajo ha sido desarrollado por investigadores del Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica de Cáceres, en colaboración con el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT de la Universidad Politécnica de Madrid. La investigación ha partido de grupos de discusión con vecinos, administración local, empresas de movilidad y prestadores de servicios, como comercios, colegios o centros de salud.

Más que minutos en un mapa

La autora principal del estudio, Marta García, ha explicado que los resultados muestran que la proximidad en los entornos periféricos "no se reduce a minutos en un mapa". La percepción de cercanía o lejanía, según ha señalado, depende también de factores como el estado del espacio público, la iluminación nocturna, la continuidad de las rutas ciclistas, la fiabilidad del transporte público y la confianza de los vecinos en las instituciones que gestionan la movilidad.

El estudio ha identificado seis grandes asuntos que condicionan los desplazamientos en esta parte de la ciudad: las características físicas del entorno, el gobierno y la administración, la diversidad funcional, el transporte público, las infraestructuras y la digitalización.

En el caso del Distrito Norte, la propia forma urbana del barrio, la diferencia de cota respecto al casco histórico y la fuerte dependencia del coche convierten a esta zona en un ejemplo claro de los retos que afrontan las ciudades medianas del sur de Europa. Marta García ha destacado que el distrito se encuentra entre 80 y 120 metros por debajo del casco histórico, una barrera topográfica que condiciona también los desplazamientos cotidianos.

Ocho estrategias para mejorar la movilidad

A partir de las conclusiones obtenidas, el equipo investigador ha propuesto ocho estrategias para mejorar la accesibilidad en esta zona de Cáceres. Entre las medidas prioritarias a corto plazo figuran mejorar la iluminación y el estado de las vías peatonales, revisar las rutas de autobús y actualizar la tecnología vinculada al transporte público.

Una de las propuestas plantea la creación de una plataforma única que centralice rutas, horarios, pago y disponibilidad de aparcamiento en tiempo real. El estudio subraya, además, que esa herramienta debería contar también con opciones físicas para no dejar fuera a personas mayores o con menor competencia digital.

La investigación contempla asimismo un programa piloto de transporte a demanda para franjas horarias y zonas con baja frecuencia de servicio convencional, una fórmula que ya existe en otras ciudades de la región. También se plantean iniciativas colaborativas de movilidad escolar, pensadas como recurso social, educativo y de sostenibilidad urbana.

El objetivo, según la Universidad de Extremadura, es que las conclusiones puedan transferirse a las administraciones y entidades implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y las empresas de transporte.

La investigación se enmarca en una línea de trabajo interdisciplinar consolidada en la Escuela Politécnica, con participación del Grupo de Aerobiología y del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible. El equipo trabaja ahora en su proyección internacional a través de la colaboración con distintas entidades de Coimbra, en Portugal.