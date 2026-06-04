Hartazgo en Camino Llano por unas obras que afectan a 127 viviendas en Cáceres

La pregunta empieza a repetirse entre los vecinos de Camino Llano: "¿Hasta cuándo durará este calvario?". El hartazgo se nota en los portales, en los garajes, en los locales comerciales y en quienes cada día tienen que reorganizar su rutina alrededor de vallas, maquinaria, cortes de tráfico y cambios de circulación.

Los residentes y negocios de la zona estiman que los trabajos avanzan "muy despacio" y reclaman al Ayuntamiento de Cáceres que dé una fecha concreta de finalización de la obra. También piden que el consistorio exija a la empresa adjudicataria mayor agilidad y que se cumplan los plazos anunciados.

"No puede ocurrir lo mismo que en la rotonda del Puente de San Francisco", advierten vecinos afectados, que piden al Ayuntamiento un "ultimátum" a la empresa para acelerar una intervención que, según sostienen, está condicionando de lleno la vida diaria en el entorno.

127 viviendas, 15 portales y diez garajes afectados

La magnitud de la actuación explica buena parte del malestar. Los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento en la calle Camino Llano afectan directamente a 127 viviendas, distribuidas en 15 portales, además de diez garajes y siete locales comerciales.

No se trata solo de una obra sobre el papel. Cada corte, cada zanja y cada cambio de sentido repercute en entradas y salidas de garajes, repartos, accesos a viviendas, actividad comercial y movilidad en una zona que funciona como puerta de entrada al centro y a la Ciudad Monumental.

Los vecinos insisten en que comprenden la necesidad de renovar una red antigua, pero consideran imprescindible que el Ayuntamiento informe con mayor claridad de los tiempos reales de ejecución. La principal queja no se centra únicamente en las molestias, sino en la falta de certezas.

Atrio y el Parador también buscan una hoja de ruta

El impacto alcanza también a establecimientos de referencia en la ciudad. El restaurante Atrio y el Parador de Cáceres tienen en esta céntrica vía plazas de aparcamiento para clientes y se han reunido con el Ayuntamiento y con la empresa que acomete los trabajos para establecer una hoja de ruta que permita reducir las molestias.

La preocupación en el sector hostelero y turístico es evidente. Camino Llano no es una calle secundaria en la dinámica del centro: conecta con la plaza de San Francisco, sirve de acceso hacia la zona monumental y forma parte del recorrido habitual de visitantes, clientes y residentes.

En ese contexto, negocios y vecinos reclaman coordinación, previsión e información puntual para evitar que la obra se convierta en un problema añadido para una zona con un alto valor residencial, comercial y turístico.

Vallas, maquinaria y cambios de circulación

Camino Llano amaneció el 19 de abril con una imagen ya habitual en las grandes intervenciones urbanas: vallas, maquinaria, cambios de circulación y una sensación compartida de incertidumbre. La nueva fase de las obras de saneamiento y depuración trasladó al tramo comprendido entre la plaza de San Francisco y la confluencia con la calle Colón uno de los frentes más delicados de la actuación.

Fotogalería | Camino Llano de Cáceres, sitiado / Miguel Ángel Muñoz

Para absorber el impacto del corte, el Ayuntamiento ha diseñado una reordenación del tráfico en las calles del entorno. La calle Colón cambia de sentido para canalizar el acceso desde la glorieta de Conquistadores hacia la zona de plaza Marrón. También se invierte el sentido de Hernando de Soto, dentro de la estrategia municipal para redistribuir la circulación alrededor de Camino Llano.

A ello se suma que Periodista Sánchez Asensio queda habilitada solo como vía de salida desde plaza Marrón hacia la avenida Virgen de la Montaña. El acceso a la Ciudad Monumental se mantiene por el arandel de la plaza de San Francisco en la intersección con Miralrío, como ya venía ocurriendo en fases recientes de esta actuación.

Una red antigua que obliga a intervenir

La actuación no responde, según la versión municipal, a una obra puntual, sino a la continuación de un plan más amplio de renovación del abastecimiento y del saneamiento en un sector donde la red ha sido definida por el propio Ayuntamiento como obsoleta en varios puntos.

En la actualización municipal difundida en septiembre, el consistorio situó entre las actuaciones pendientes Camino Llano, Colón y plaza de San Francisco, dentro de una anualidad valorada en 1,15 millones de euros. El argumento técnico sostenido por el área de Servicios Públicos es modernizar una infraestructura envejecida para reducir filtraciones, reventones y problemas de evacuación del agua, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Ese mensaje se repite ahora en la comunicación enviada a los vecinos, en la que se pide comprensión por unas molestias que el Ayuntamiento considera inevitables, pero necesarias para mejorar la garantía y la calidad del servicio.

Molestias antes de una transformación mayor

La fase abierta en Camino Llano tiene además una segunda lectura. No solo forma parte de la renovación subterránea de redes, sino que anticipa un proyecto urbano más amplio sobre este acceso al centro de Cáceres.

La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de 2025 la remodelación integral de Camino Llano y plaza Marrón, concebida por el Ejecutivo local como una de las nuevas puertas urbanas hacia la Ciudad Monumental y el Museo Helga de Alvear. Ese diseño prevé plataforma única, más espacio peatonal, nuevo arbolado, alumbrado eficiente y la renovación previa de todas las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento.

El problema, para los vecinos, está en el presente. La promesa de una calle más amable no rebaja la preocupación de quienes llevan semanas conviviendo con el ruido, los cortes y la dificultad para acceder a sus viviendas, garajes y negocios. Por eso la exigencia que trasladan al Ayuntamiento es concreta: fecha de finalización, control del ritmo de obra y cumplimiento de los plazos.