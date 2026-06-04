La ilustradora de aves en Cáceres que mejor dibuja el petirrojo

Ana Iglesias está al frente de Petirrojo, el nuevo espacio artístico ubicado en la calle Ceres, que ha abierto sus puertas este mes de junio. Aunque el proyecto estrena nombre y sede, sus raíces se remontan a hace seis años, cuando nació en la calle Colón bajo la denominación de 'Espacio Dadá'. Inicialmente dirigido por Telma, quien hace tres años cedió el testigo a Iglesias, el centro ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta más amplia y personal. El traslado a un nuevo local ha permitido incrementar la capacidad para acoger a más alumnado y, al mismo tiempo, dar forma a una identidad propia reflejada en el nombre Petirrojo, una elección estrechamente ligada a la trayectoria de la artista como ilustradora de aves, su pasión por la ornitología y su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Una idea que llevaba años madurando y que ahora se materializa coincidiendo con esta nueva etapa del proyecto.

'Petirrojo', un nuevo espacio de arte en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Un taller abierto a la creatividad

La ilustradora imparte principalmente clases de dibujo y pintura, aunque a lo largo del curso la programación se amplía con talleres específicos dedicados a disciplinas como la escultura o el grabado. Además, apuesta por una enseñanza dinámica y vinculada al entorno, organizando salidas para dibujar al aire libre en distintos puntos del casco histórico. El nuevo local está dividido en dos espacios diferenciados. Uno de ellos alberga el taller, donde se desarrollan las actividades formativas y creativas, mientras que el otro está destinado a la venta de materiales artísticos. De este modo, el centro combina la enseñanza con un servicio especializado para estudiantes, aficionados y profesionales de las artes plásticas.

"Ahora, cuando finalicen las clases del curso, que se desarrolla siguiendo el calendario escolar, comenzaremos con la programación de verano. Durante estos meses las clases se impartirán por las mañanas y, además de los cursos, también ofreceremos la posibilidad de asistir a sesiones sueltas. Trabajamos con una enseñanza muy personalizada, adaptándonos a los intereses y objetivos de cada alumno. Cada persona puede aprender desde cero o perfeccionar la técnica que más le interese, ya sea dibujo, pintura u otras disciplinas. No es necesario tener experiencia previa ni contar con un nivel mínimo para participar. Además, disponemos de grupos para niños, para adultos e incluso clases mixtas, de manera que cualquier persona con inquietud artística pueda encontrar su espacio", explica Iglesias.

Espacio de arte 'Petirrojo' por dentro. / Esteban Valero Vizcano

Arte para frenar el ritmo cotidiano

Además, la ilustradora destaca que muchos de los alumnos adultos encuentran en las clases de pintura mucho más que una actividad artística. Para ellos, se convierten en un espacio de desconexión y bienestar, una oportunidad para dedicar tiempo a sí mismos, alejarse del estrés de la vida cotidiana y hacer una pausa frente al ritmo acelerado y la inmediatez que caracterizan la sociedad actual.

Por último, la ilustradora subraya la importancia de contar en Cáceres con espacios dedicados a la formación y la creación artística. En este sentido, destaca especialmente el papel que desempeñan entre los más jóvenes, ya que les permiten desarrollar su creatividad en un ambiente cercano y enriquecedor. "Los niños se lo pasan muy bien, crean vínculos muy bonitos entre ellos y cada uno aprende a su propio ritmo", señala, poniendo en valor un modelo de enseñanza que prioriza el aprendizaje individual y el disfrute del proceso creativo.