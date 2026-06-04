El incendio de 'Tambo' en Cáceres que aún permanece en la memoria de la ciudad

La noche del 4 de septiembre de 1985 quedó marcada en la memoria de muchos cacereños tras declararse un espectacular incendio en los almacenes de 'Tambo', situados en la calle Alfonso IX de Cáceres. El fuego afectó a uno de los establecimientos comerciales más conocidos de la ciudad, generando una gran expectación entre los vecinos que siguieron con preocupación la evolución del suceso. Las llamas se propagaron por las instalaciones de los almacenes durante la noche, obligando a la intervención de los servicios de emergencia para tratar de controlar el incendio y evitar que pudiera extenderse a inmuebles cercanos. La magnitud del fuego convirtió el suceso en uno de los acontecimientos más destacados de aquella jornada en la capital cacereña.

Un negocio muy presente en la vida cotidiana

'Tambo' había logrado consolidarse con el paso de los años como un referente comercial para varias generaciones de cacereños. Sus instalaciones en la calle Alfonso IX formaban parte del paisaje urbano y de la actividad cotidiana del centro de la ciudad, siendo un punto habitual para las compras de numerosos vecinos. El incendio de septiembre de 1985 supuso un duro golpe para un establecimiento que ocupaba un lugar destacado en la vida comercial de Cáceres. La noticia tuvo una amplia repercusión entre la ciudadanía, que siguió con atención las consecuencias de un siniestro que afectó a uno de los negocios más emblemáticos de la época.

Cuatro décadas después, aquel incendio continúa siendo recordado como uno de los episodios más impactantes vinculados a la historia comercial de la ciudad, un suceso que quedó grabado en la memoria colectiva de quienes vivieron aquella noche en Cáceres.