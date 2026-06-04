Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "El mapa de la paciencia"

De la autovía entre Cáceres y Badajoz se lleva hablando tanto tiempo que casi pertenece ya al paisaje mental de Extremadura: aparece en campañas, presupuestos, conversaciones de café y promesas que envejecen peor que las carreteras.

Quien haya hecho durante años el trayecto entre las dos capitales sabe que la cuestión no se reduce a ganar unos minutos. La carretera actual ha sostenido demasiada vida diaria para seguir tratándola como un asunto menor. Por ella circulan funcionarios, sanitarios, abogados, profesores, estudiantes, pacientes, empresarios, familias y esos extremeños que nos hemos acostumbrado a medir algunas distancias más por resignación que por kilómetros.

El mapa de la paciencia. / CEDIDA

Cáceres y Badajoz son una de las anomalías más llamativas de la red viaria española: dos capitales de provincia de una misma comunidad autónoma, con una relación diaria intensa y separadas por una distancia relativamente corta, que todavía no están unidas por una autovía completa. La rareza no necesita demasiada explicación. Basta con mirar el mapa y recordar cuánto tiempo llevamos diciéndonos que algún día dejará de serlo.

Ahora, por fin, hay un tramo en obras: el de Cáceres, la A-66 y Río Ayuela. Trece kilómetros y medio, aproximadamente, que tienen más valor político que longitud real. Un trecho que saca la promesa de los papeles y la coloca en el comprometido terreno de máquinas trabajando. Eso merece reconocerse. Bastante tiempo llevamos esperando como para despreciar el ruido de una excavadora.

Pero Extremadura ha desarrollado una saludable desconfianza hacia las obras que se celebran por entregas. Cada tramo se presenta como una victoria. Cada licitación parece una reparación histórica. Cada visita institucional, con el casco de obra colocado sobre el traje impoluto, pretende convencernos de que el futuro ya está aquí, aunque el mapa siga mostrando demasiados huecos entre lo empezado y lo terminado.

También hubo objeciones ambientales, especialmente por el entorno de la Sierra de San Pedro. Algunas ayudaron a mejorar el trazado; otras parecieron olvidar que el paisaje también lo habitan quienes necesitan moverse por él. Pero sería demasiado cómodo cargar sobre ellas todo el retraso de una autovía que ha envejecido prematuramente entre crisis económicas, presupuestos insuficientes, promesas aplazadas, expedientes interminables y prioridades políticas cambiantes.

Bienvenida sea la obra, bienvenida la maquinaria y bienvenidos esos primeros kilómetros. Pero que nadie pretenda vendernos trece kilómetros y medio como si fueran una vertebración completa. A estas alturas, Extremadura distingue perfectamente entre una carretera prometida, una carretera empezada y una carretera terminada. La que importa, como siempre, es la última.