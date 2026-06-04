Medio millar de fieles de Coria-Cáceres viajarán para ver a León XIV en España: "La visita del Papa será un empujón para toda la Iglesia"

La esperanza fue la palabra más repetida este miércoles en el Palacio Episcopal de Cáceres. No solo porque será el eje del XVI Congreso Teológico-Pastoral que celebrará la Diócesis de Coria-Cáceres el próximo 13 de junio, sino porque resume buena parte de las inquietudes, desafíos y proyectos que la Iglesia diocesana afronta en un momento de cambios marcado por la llegada del papa León XIV, la atención a los migrantes y la realidad de una provincia cada vez más envejecida y despoblada.

Durante un desayuno con los medios de comunicación celebrado con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (que la Iglesia festejó el 17 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor), el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, realizó un balance de un curso que calificó de "muy intenso" y que ha estado guiado por el lema 'Como brotes de olivo', una imagen que también da título al congreso pastoral de este año.

"La esperanza no es una idea abstracta. La vemos en los pueblos, en las personas, en quienes siguen sembrando aunque las dificultades sean muchas", señaló el prelado, que durante los últimos meses ha recorrido buena parte de la diócesis dentro de su primera visita pastoral.

Una diócesis que mira al futuro

Pulido destacó tres grandes ejes que han marcado el curso pastoral: la clausura del Jubileo de la Esperanza convocado por el papa Francisco, la aplicación del proceso sinodal impulsado por la Iglesia y la reflexión sobre las vocaciones.

En este sentido, defendió una visión amplia de la vocación cristiana, más allá del sacerdocio. "Todos los cristianos y todas las personas tenemos una misión que cumplir en la vida", afirmó.

La diócesis trabaja ya en la denominada fase de implementación del Sínodo y prepara una Asamblea Diocesana prevista para 2027 que recogerá las conclusiones de este proceso de participación.

Medio millar de personas viajarán para ver al Papa

La inminente visita de León XIV a nuestro país también estuvo muy presente durante el encuentro. El obispo confirmó que entre 450 y 500 personas de la diócesis participarán en los actos programados con motivo de la visita del Pontífice a España.

Solo la delegación juvenil desplazará a unos 240 jóvenes, a los que se sumarán grupos parroquiales, miembros del Camino Neocatecumenal, alumnos de centros educativos y numerosos fieles que acudirán por su cuenta. Pulido acompañará al Papa durante todo su recorrido por España, que incluirá Madrid, Barcelona y Canarias.

Sobre el significado de la visita, defendió que el mensaje papal trasciende el ámbito religioso. "El Papa no habla solo para los católicos. Es un referente moral y ético para toda la humanidad", afirmó.

La migración, una oportunidad para una provincia que pierde habitantes

Uno de los asuntos que ocupó buena parte de la conversación fue la situación migratoria. Tanto el obispo como el vicario de Evangelización y delegado de Migraciones, Ángel Martín Chapinal, defendieron la necesidad de afrontar este fenómeno desde la acogida y la integración.

La Diócesis participa activamente en los procesos de regularización de personas extranjeras. Según explicó Chapinal, ya se han gestionado alrededor de 200 expedientes y la cifra podría alcanzar las 400 personas regularizadas en los próximos meses.

"Los migrantes han venido para darnos mucho", afirmó el vicario, quien vinculó directamente este fenómeno con la supervivencia de muchos municipios extremeños. "No hay niños en muchos pueblos. Algunos tienen uno y otros ninguno. En muchos colegios los hijos de familias migrantes están permitiendo mantener las ratios y evitar cierres", señaló.

Pulido relacionó además la próxima visita del Papa a Canarias con la preocupación que tanto Francisco como León XIV han mostrado por las rutas migratorias atlánticas, convertidas, según recordó, en escenarios de numerosas tragedias humanas.

El patrimonio, una preocupación creciente

Junto a las cuestiones sociales, el obispo también puso el foco en otro desafío permanente para la diócesis: la conservación del patrimonio religioso. La Diócesis de Coria-Cáceres gestiona cientos de edificios históricos repartidos por el territorio y muchas parroquias carecen de recursos suficientes para afrontar las obras necesarias. "Tenemos un patrimonio inmenso y muchas veces no llegamos", reconoció.

Entre las actuaciones más urgentes citó las cubiertas de las iglesias de San Martín de Trevejo y Villanueva de la Sierra, además de distintas intervenciones en Calzadilla y otros municipios afectados por problemas estructurales y humedades.

"Hay pueblos pequeños que tienen iglesias magníficas y monumentales, pero no disponen de medios para mantenerlas", lamentó.

Un congreso para hablar de esperanza

Todas estas reflexiones confluirán en el XVI Congreso Teológico-Pastoral, que se celebrará el próximo 13 de junio en el Auditorio Papa Francisco del Seminario Diocesano de Cáceres. El coordinador del encuentro, Roberto Rubio, explicó que el objetivo es cerrar el curso reflexionando sobre la esperanza desde distintas perspectivas.

La jornada contará con la participación del profesor y exsecretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora Rosado, que abordará los desafíos sociales y espirituales del momento actual. La parte más testimonial llegará de la mano del cantautor Chito Morales y del Grupo Alborada, conocido en Cáceres por su trabajo junto a personas sin hogar y colectivos vulnerables.

"Somos una diócesis pequeña, pero muy rica", resumió Rubio. "Quizá seamos brotes frágiles, pero estamos llamados a seguir sembrando y dando fruto".

Una imagen que resume bien el mensaje que la Iglesia cacereña quiere transmitir en un tiempo marcado por la incertidumbre: seguir creciendo, como esos brotes de olivo que renacen incluso después de los incendios.