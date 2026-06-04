690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres

La plaza Mayor de Cáceres ha cambiado totalmente de aspecto. La imagen más llamativa es la de la gran carpa de Jato, una estructura de 690 metros cuadrados que se está montando en pleno centro de la ciudad y que ocupa más de media plaza. Su tamaño no pasa desapercibido para quienes cruzan estos días por el corazón de la capital cacereña, donde los operarios trabajan en la instalación de uno de los espacios principales del encuentro.

La carpa forma parte del despliegue de Jato, el Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, que comenzará mañana viernes 5 de junio y se prolongará durante todo el fin de semana, hasta el domingo 7. La cita, impulsada por la Diputación de Cáceres, volverá a convertir la ciudad monumental y la plaza Mayor en un gran escaparate de los pueblos de la provincia, con actividades gastronómicas, culturales, artesanas, musicales y familiares.

Un montaje visible en pleno centro

El montaje de la carpa ha llamado la atención por sus dimensiones. Con sus 690 metros cuadrados, la estructura se ha convertido ya en el primer aviso de que Jato está a punto de arrancar. La plaza Mayor será uno de los puntos neurálgicos del encuentro, especialmente con la plaza de las Comarcas, donde los distintos territorios de la provincia mostrarán durante tres días parte de su identidad, sus productos y sus tradiciones.

La instalación se suma al resto de espacios que acogerán actividades durante el fin de semana, como el Foro de los Balbos, la plaza de San Jorge, la plaza de Santa María, la plaza de San Mateo, el palacio de Mayoralgo, la plaza de Las Veletas, la plaza de San Pablo y distintos recorridos por el centro histórico.

Jato arranca este viernes

La programación general comenzará este viernes con la apertura de la plaza de las Comarcas, que funcionará en la plaza Mayor de 10.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La inauguración oficial está prevista a las 11.00 horas en el Foro de los Balbos.

El primer día incluirá también el V Foro Conecta Empleo-Talento, el mercado de artesanía en Las Veletas y San Pablo, actividades de artesanía en vivo, la programación de GastroCáceres en la plaza de San Mateo y música en directo por la noche en la plaza de Santa María, con Acetre, Los Niños de los Ojos Rojos y Devo KCRS.

Un fin de semana de comarcas, gastronomía y desfiles

El sábado será una de las jornadas con más movimiento. Además de la actividad en la plaza de las Comarcas, el BIOmercado se instalará en el Foro de los Balbos y habrá talleres, showcookings, artesanía, propuestas infantiles y pasacalles. Uno de los momentos más esperados será el Desfile de Fiestas de la provincia de Cáceres, que saldrá a las 17.30 horas desde la avenida de España y llegará hasta la plaza Mayor, con representaciones de celebraciones populares de distintos municipios.

La música continuará el sábado por la noche en la plaza de Santa María con Diván Du Don, Sínkope y Mala Sangre. El domingo, la programación se concentrará por la mañana, con mercado, BIOmercado, GastroCáceres, actividades comarcales y el Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la provincia de Cáceres, previsto a las 12.30 horas en la plaza de San Jorge.

Jato volverá así a llenar Cáceres de provincia durante tres días. Pero antes de que empiece la programación, la imagen ya está en la plaza Mayor: una carpa enorme, visible desde cualquier esquina, que anuncia que el medio rural vuelve a tomar el centro de la ciudad.