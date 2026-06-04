570 nuevos árboles en Cáceres para un verano más amable y con refugios climáticos

Cáceres sigue sumando árboles a su mapa urbano. El ayuntamiento ha plantado ya 570 nuevos ejemplares en lo que va de 2026, entre las actuaciones directas realizadas por los servicios municipales y las reposiciones llevadas a cabo por la empresa concesionaria de Zonas Verdes, Talher. El objetivo, según ha trasladado el consistorio, es reforzar los espacios de sombra, mejorar el patrimonio vegetal de la ciudad y avanzar en la adaptación al calor en los meses de verano.

La última actuación se ha desarrollado en la zona nueva del Parque del Príncipe, donde se han incorporado 60 árboles en un espacio que hasta ahora carecía de arbolado. La intervención permitirá aumentar las zonas de sombra en uno de los grandes pulmones verdes de Cáceres y consolidarlo como uno de los principales refugios climáticos de la ciudad durante la época estival.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha señalado que el Ayuntamiento sigue avanzando en el objetivo de construir "un Cáceres cada vez más verde, más sostenible y mejor preparado para afrontar los retos ambientales del futuro". En este sentido, ha defendido que "cada árbol que plantamos supone una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y hace de nuestra ciudad un lugar más amable para vivir".

Del Parque del Príncipe a Cánovas

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en lo que va de año se han plantado 170 árboles en distintos puntos de la ciudad. Entre las actuaciones más destacadas figura el propio Parque del Príncipe, donde se han incorporado en total 90 ejemplares de distintas especies.

También se han realizado plantaciones en el paseo de Cánovas, la avenida de Hernán Cortés, la avenida de España, Antonio Hurtado, San Pedro de Alcántara, San Felipe, la plaza del Obispo Galarza, el parque Gloria Fuertes o la calle Obispo Ciriaco Benavente, entre otros espacios urbanos.

A esa cifra se suman los más de 400 árboles plantados por Talher dentro de las labores de reposición y mejora del patrimonio vegetal. En conjunto, el arbolado urbano cacereño ha incorporado 570 nuevos ejemplares desde el inicio del año.

Un árbol por cada dos vecinos

Muriel ha incidido además en que Cáceres mantiene una posición destacada en materia de arbolado urbano. Según ha afirmado, la ciudad es "la ciudad española con más árboles por habitante", con una ratio de un árbol por cada dos vecinos, una cifra que, de acuerdo con el Ayuntamiento, se sitúa por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El concejal ha defendido que estas actuaciones forman parte de un modelo de ciudad "más verde, más saludable y más sostenible", basado en políticas medioambientales orientadas a la adaptación al reto climático y a la mejora del entorno urbano.

"Invertir en arbolado es invertir en salud, en calidad de vida y en futuro para Cáceres", ha concluido Muriel.