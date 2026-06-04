Paloma San Basilio reivindica a Dulcinea como “todas las mujeres del mundo” en Cáceres

La cantante y actriz Paloma San Basilio reivindicó este jueves en Cáceres a Dulcinea como “todas las mujeres del mundo”, durante la inauguración de la XXXVII edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que arranca con una programación de 21 espectáculos y la recuperación de la plaza de San Jorge como escenario emblemático.

Inauguración del Clásico, este jueves en Cáceres. / Carlos Gil

Clásicos feministas

San Basilio presentó su espectáculo Dulcinea en el acto de apertura, celebrado en el patio ajardinado de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en el entorno del Palacio de los Golfines de Abajo, donde defendió la vigencia de los clásicos y la necesidad de reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

La artista subrayó que el personaje cervantino representa “todas las mujeres del mundo”, en una propuesta escénica que combina interpretación y música en directo y que plantea una relectura del universo del Quijote desde una perspectiva simbólica y emocional.

El acto de inauguración contó también con la intervención del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien destacó el momento “muy especial” que vive la ciudad tras la reciente gala de los Premios Max en el Teatro Romano de Mérida, donde se puso en valor el talento de las artes escénicas de Extremadura.

Mateos subrayó que el festival “vuelve a acaparar todas las miradas del mundo de las artes escénicas” y que permite mostrar a Cáceres como “la ciudad más bonita del mundo”, al tiempo que destacó la coincidencia con el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El alcalde puso el acento en la recuperación de la plaza de San Jorge como uno de los espacios más emblemáticos del certamen, al señalar que disfrutar de una obra en ese enclave “es mucho más que ir al teatro”, y enmarcó el festival como un elemento clave en la proyección cultural de la ciudad.

Pepe Viyuela en la presentación del Clásico. / Carlos Gil

Teatro y polarización

Por su parte, el actor Pepe Viyuela presentó en la inauguración del Festival de Teatro Clásico de Cáceres su espectáculo El guitón Onofre, una adaptación escénica de una novela picaresca prácticamente desconocida del Siglo de Oro, recuperada a partir de un manuscrito redescubierto en el siglo XX.

Viyuela explicó que el proyecto nace de su interés por rescatar un texto olvidado durante siglos y llevarlo al escenario, al considerar que se trata de una obra que “ha estado dormida demasiado tiempo” y que ahora encuentra una nueva vida a través del teatro.

El actor defendió que el proceso de creación ha sido colectivo y que la obra combina distintos lenguajes escénicos, al situarse en un punto intermedio entre el teatro, la narración y la música, con el objetivo de acercar al público contemporáneo un relato del Siglo de Oro.

Asimismo, subrayó el valor del teatro clásico como espacio de reflexión sobre la condición humana, al señalar que los grandes textos siguen vigentes porque abordan emociones y conflictos que “no han cambiado desde la más remota antigüedad”.

Viyuela reivindicó además el teatro como herramienta de cohesión social y de uso de la palabra como elemento de unión, frente a contextos de polarización, al considerar que el escenario debe servir para “construir sociedad” y favorecer el entendimiento entre las personas.

El intérprete destacó también la importancia de los festivales de teatro como estructuras culturales de larga duración, y valoró especialmente la continuidad del certamen cacereño, que este año alcanza su 37ª edición y casi cuatro décadas de trayectoria.

Finalmente, invitó al público a asistir a las representaciones y a descubrir la historia de El guitón Onofre, al que definió como un personaje “resucitado” tras siglos de olvido y que ahora vuelve a cobrar vida sobre el escenario.

La directora del Gran Teatro de Cáceres y responsable del festival, Marisa Caldera, destacó durante la presentación el carácter consolidado del certamen y su capacidad para convertir la ciudad en un gran escenario abierto durante casi un mes.

Caldera subrayó la importancia de mantener la calidad y la diversidad de la programación, que este año reúne grandes producciones, estrenos y revisiones contemporáneas de los clásicos, así como la implicación de compañías nacionales e internacionales.

El festival, que se desarrollará hasta el 30 de junio, incluye la participación de compañías como Els Joglars y figuras como el actor El Brujo, además de propuestas que combinan tradición y creación contemporánea.

El regreso de San Jorge

Una de las principales novedades de esta edición es la recuperación de la plaza de San Jorge como escenario al aire libre dentro de la sección Escena Clásica, reforzando el vínculo entre patrimonio histórico y artes escénicas en el conjunto monumental de la ciudad.

El certamen se enmarca además en la estrategia de Cáceres para su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, un objetivo que el Ayuntamiento considera respaldado por eventos culturales de gran formato como este festival.