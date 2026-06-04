Acusación cruzada: piden nueve años de cárcel para un acusado en Cáceres de fracturar un dedo a su expareja y agredirla sexualmente

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita una pena total de nueve años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual, lesiones y maltrato en el ámbito de la violencia de género sobre su expareja, en unos hechos que serán juzgados próximamente. El Ministerio Público también dirige acusación contra la mujer por un presunto delito de maltrato derivado de uno de los episodios de violencia investigados.

Según el escrito de acusación, ambos -sin antecedentes penales en España- mantuvieron una relación sentimental de la que nacieron dos hijas (menores de edad en el momento de los hechos investigados). La pareja puso fin a su convivencia sentimental en enero de 2024, aunque continuó residiendo en el mismo domicilio. En el momento de los hechos, las menores vivían con una hermana de la mujer.

Acusaciones más graves

La Fiscalía sitúa uno de los episodios más graves el 25 de mayo de 2024. Según sostiene, el acusado entró en la habitación de su expareja con la intención de mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la habría sujetado por el pecho, provocándole un hematoma, y la habría "manoseado por distintas partes del cuerpo hasta que ella consiguió expulsarlo de la estancia y cerrar la puerta".

Además, el Ministerio Público recoge que semanas antes de la denuncia el acusado habría empujado a la mujer durante otra discusión, provocando que cayera sobre un colchón situado en una de las habitaciones de la vivienda.

El segundo episodio principal de la acusación se produjo el 29 de julio de 2024, cuando la mujer reclamó dinero al acusado para atender las necesidades de las hijas menores. Según la versión de la Fiscalía, tras responder él que no disponía de dinero, se inició una discusión. Durante el enfrentamiento, la mujer se quitó el cinturón y le golpeó con la hebilla en la espalda. Acto seguido, el hombre se volvió y levantó el puño para golpearla en la cara o en la cabeza, momento en el que ella interpuso la mano para protegerse.

Lesiones

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió la fractura del quinto dedo de la mano derecha, una lesión que requirió asistencia facultativa, inmovilización mediante férula y tratamiento médico. El informe forense incorporado a la causa fija en 47 días el periodo necesario para su curación, considerado de perjuicio moderado.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al acusado autor de un delito de lesiones agravadas por violencia de género, un delito de maltrato y un delito de agresión sexual. En concreto, solicita tres años de prisión por las lesiones, un año por el delito de maltrato y cinco años por la agresión sexual, lo que suma una petición global de nueve años de cárcel.

Junto a las penas de prisión, el Ministerio Público reclama la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante distintos periodos que oscilan entre los dos y los seis años, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La Fiscalía también solicita que el acusado indemnice a la perjudicada con 2.444 euros por las lesiones sufridas, calculados en función de los días de curación, así como con 2.000 euros adicionales por el daño moral, cantidades que deberán incrementarse con los intereses legales correspondientes en caso de condena.