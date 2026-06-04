Las playas de Extremadura que recomienda Juanra Ibérico: una de ellas está en Cáceres

El creador de contenido extremeño Juanra Ibérico, que acumula más de 115.000 seguidores en redes sociales, continúa dando visibilidad a los atractivos de la región a través de sus publicaciones. Con más de una década de experiencia en el sector de los seguros, decidió dar un giro a su trayectoria profesional para centrarse en la creación de contenido digital y la promoción de Extremadura, convirtiéndose en una de las voces más activas en la difusión del turismo regional.

En esta ocasión, ha compartido un vídeo en el que repasa las ocho playas de interior con Bandera Azul que existen en Extremadura, destacando una de ellas en la provincia de Cáceres, concretamente en Cañamero. Entre las zonas mencionadas se encuentran la Playa Costa Dulce en Orellana la Vieja, La Dehesa en Cheles, la Playa de Campanario, Los Calicantos en Casas de Don Pedro, El Espolón-Peloche en Herrera del Duque, Puerto Peña en Talarrubias, Cancho del Fresno en Cañamero y la Playa Isla del Zújar en Castuera.

Espacios naturales que merecen mayor visibilidad

Las playas de interior con Bandera Azul de Extremadura se han consolidado como uno de los grandes atractivos naturales de la región, demostrando que la calidad turística y medioambiental no es exclusiva de la costa. Estos espacios destacan por la excelencia de sus aguas, la seguridad de sus instalaciones, la accesibilidad y el compromiso con la sostenibilidad, aspectos que les han permitido obtener un distintivo reconocido internacionalmente. Por ello, resulta fundamental seguir impulsando su visibilidad y reconocimiento, tanto entre los propios extremeños como entre quienes buscan destinos diferentes para disfrutar de la naturaleza.

Más allá del baño: riqueza para los municipios

Además de su valor recreativo y paisajístico, estas playas contribuyen al desarrollo económico y turístico de las localidades donde se encuentran, generando oportunidades para el comercio, la hostelería y las empresas vinculadas al turismo activo. Su promoción también ayuda a poner en valor el rico patrimonio natural de Extremadura y a fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de conservar estos entornos. Iniciativas como el vídeo recopilatorio realizado por Juanra Ibérico contribuyen precisamente a acercar estos espacios al público, mostrando la belleza y singularidad de unas playas de interior que se han convertido en un símbolo del potencial turístico sostenible de la región.