Este es el programa del Festival de Teatro Clásico de Cáceres

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres volverá a tomar este mes de junio el pulso cultural de la ciudad con una programación que se extenderá del 5 al 30 de junio y que repartirá sus propuestas entre la plaza San Jorge, el Gran Teatro, la Filmoteca de Extremadura, el Museo Provincial, el Palacio de Carvajal, la Fundación Tatiana, la ESAD y el Corral de las Cigüeñas. La cita, que alcanza su 37ª edición, combinará grandes nombres de la escena, teatro familiar, música antigua, danza, cine, formación y actividades de calle.

La escena clásica

El bloque principal arrancará el jueves 11 de junio en la plaza San Jorge con Romeo y Julieta, de Worldwide Ballet Theatre, una versión para todos los públicos del clásico de Shakespeare. El viernes 12 y sábado 13, el Gran Teatro recibirá a Paloma San Basilio con Dulcinea, un montaje escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio que revisa el mito cervantino desde el humor, la ironía y la reflexión sobre los ideales.

La plaza San Jorge acogerá después varios estrenos. El domingo 14 llegará Pândiga, una reinterpretación de la Farsa das Ciganas de Gil Vicente que aborda la inmigración, la identidad y la convivencia en la Europa actual. El martes 16 será el turno de Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Verbo Producciones, una comedia de enredos marcada por los amores secretos y los equívocos.

Presentación del Clásico en el ambigú del Gran Teatro. / CARLOS GIL

El programa continuará el miércoles 17 y jueves 18 con El Lazarillo de Tormes, protagonizado por El Brujo, que vuelve a un personaje con el que mantiene una relación escénica muy estrecha. El viernes 19, Pepe Viyuela se subirá al escenario con Guitón Onofre, adaptación de la novela picaresca de Gregorio González. El sábado 20 se estrenará El sueño es vida, una revisión de Calderón a cargo de Arroz con Producción.

La recta final de la escena clásica llegará con La vengadora de las mujeres, de Lope de Vega, el jueves 25; El retablo de las maravillas, de Els Joglars, el viernes 26; y El lindo Don Diego, de Agustín Moreto, el domingo 28. Todas estas funciones tendrán lugar en la plaza San Jorge a las 22.30 horas.

Música, danza y piezas clásicas

La programación se abrirá antes, el viernes 5, en el Gran Teatro, con Y, de repente, ¡Don Quijote!, a cargo del alumnado del Conservatorio Elemental de Danza El Brocense. Al día siguiente, el sábado 6, también en el Gran Teatro, se representará Grand Pas Ballet Paquita, adaptación del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero.

Ese mismo sábado comenzará también el apartado Notas Clásicas con el Trío Shefa, que actuará a las 21.30 horas en el Museo Provincial de Cáceres, en la Casa de los Caballos, con un programa de tonos humanos del Siglo de Oro. El ciclo continuará el domingo 21 con Ensemble Musicantes, en la plaza San Jorge; y el miércoles 24 con el recital de Rafael Quirant y Carles Budó.

Además, la plaza Mayor acogerá los sábados 13 y 20 las Cabinas literarias del Siglo de Oro, una experiencia sonora en la que el público podrá escuchar textos de autores como Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo, Cervantes, Góngora, Calderón o Shakespeare. El miércoles 24, el Palacio de Carvajal será escenario de El sueño de una noche de verano, del Grupo Chéjov de Maltravieso E.A.E.

Teatro para familias y actividades paralelas

El público infantil tendrá un espacio propio en El rincón infantil del clásico. Del lunes 22 al lunes 29, la Sala 2 del Gran Teatro acogerá el Campamento infantil del Siglo de Oro, dirigido a niños de entre 7 y 12 años, con actividades de marionetas, teatro de sombras, máscaras, voz, interpretación, música y danza. El resultado se integrará en el espectáculo Quijote y un aniversario muy especial, que se representará el martes 30 en el Gran Teatro.

También habrá propuestas familiares como El viaje de Bastian, el martes 23 en la plaza San Jorge, y El Lazarillo y las cosas del comer, el jueves 25 en la Fundación Tatiana. La programación se completará con el taller intensivo de Deporteatro con Yayo Cáceres, del 20 al 23 de junio en la ESAD; la comedia Verxxiones del amor, el jueves 18 a medianoche en el Corral de las Cigüeñas; y el ciclo Cine entre bambalinas, con las proyecciones de Hamnet y Valor sentimental en la Filmoteca de Extremadura.

El festival reservará además un espacio para la solidaridad con un cóctel benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, previsto para el lunes 29 a las 21.00 horas en el Gran Teatro. El cartel de esta edición lo firma la artista cacereña Anita la Sainte, que ha creado una obra inspirada en el propio Gran Teatro y en la gola, uno de los elementos representativos del festival.