El pueblo de Cáceres que da 1.500 euros a cada niño nacido este año

En plena lucha contra la despoblación que afecta a buena parte del medio rural cacereño, el ayuntamiento de un pueblo de Cáceres ha decidido dar un paso más para intentar atraer y fijar población. El consistorio ha aprobado una línea de ayudas a la natalidad que permitirá a las familias recibir 1.500 euros por cada hijo nacido o adoptado durante 2026.

La medida ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y forma parte de una estrategia municipal para apoyar a las familias que deciden vivir en este municipio de Las Villuercas, formado por las localidades de Cabañas del Castillo, Retamosa, Solana y Roturas.

Según recogen las bases reguladoras, la ayuda se concederá por cada nacimiento o adopción de menores de tres años que se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Además, en caso de partos múltiples, la cuantía aumentará un 100% por cada hijo adicional, por lo que una familia que tenga gemelos podría percibir 3.000 euros.

Frenar la pérdida de habitantes

El propio ayuntamiento reconoce en la exposición de motivos que el objetivo de esta iniciativa es doble. Por un lado, ayudar a las familias a afrontar los gastos que conlleva la llegada de un nuevo miembro al hogar. Por otro, contribuir a frenar el descenso de población que viene sufriendo el municipio en los últimos años.

La corporación considera que, aunque se trata de una aportación modesta, puede servir como incentivo para favorecer la natalidad y reforzar el arraigo de las familias en el territorio. También pretende estimular el consumo en los comercios locales, ya que la ayuda deberá justificarse mediante facturas de compras relacionadas con el nacimiento o la adopción.

Qué requisitos hay que cumplir

Para acceder a la subvención será necesario que al menos uno de los progenitores esté empadronado y resida de forma efectiva en Cabañas del Castillo o sus pedanías desde, al menos, seis meses antes del nacimiento o adopción. Además, el menor deberá ser inscrito por primera vez en el padrón municipal.

Las familias beneficiarias también deberán comprometerse a mantener su residencia en el municipio durante un mínimo de cinco años. Asimismo, tendrán que encontrarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y el propio Ayuntamiento.

Hasta tres ayudas este año

El programa cuenta con una dotación económica de 4.500 euros, lo que permitiría conceder inicialmente tres ayudas completas de 1.500 euros cada una, salvo que se produzcan ampliaciones presupuestarias o partos múltiples.

La iniciativa se suma a otras medidas similares que distintos municipios rurales extremeños han puesto en marcha en los últimos años para intentar atraer nuevos vecinos y combatir el envejecimiento demográfico. En el caso de Cabañas del Castillo, la apuesta pasa ahora por convertir cada nacimiento en una pequeña victoria frente a la despoblación.