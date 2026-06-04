Reunión política en Mérida para desbloquear la Autovía de la Esperanza entre Cáceres y Portugal y frenar la sangría de la despoblación

La conexión internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura volverá este viernes al debate político regional. La Alianza Territorial Europea, ATE, mantendrá una reunión en Mérida con el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura bajo el lema "Repensar los territorios dejados atrás en el interior peninsular", con la autovía Moraleja-Castelo Branco como eje principal de la cita. El encuentro está convocado a las 13.00 horas y forma parte de la ronda de contactos que la plataforma viene manteniendo con instituciones y grupos políticos para desbloquear una infraestructura que considera clave para el norte de Cáceres y la Beira Baixa portuguesa. El planteamiento de ATE va más allá de una carretera: vincula la conexión con un corredor internacional industrial y logístico, la intermodalidad y una estrategia para frenar la despoblación.

La reivindicación se concentra en los 72 kilómetros que faltan para completar el enlace entre Moraleja y Castelo Branco. Según el material difundido por la plataforma, el corredor Madrid-Lisboa por esta vía tendría ya 518 kilómetros en servicio, el 88% del trazado, y quedaría pendiente el tramo entre el final de la EX-A1 en Moraleja y la A23 portuguesa en Castelo Branco.

En España, la parte pendiente afecta al tramo Moraleja-Monfortinho, de unos 20 kilómetros hasta la frontera. En Portugal, el recorrido pendiente hasta Castelo Branco rondaría los 52 kilómetros. Para ATE, completar ese vacío permitiría cerrar un eje directo entre Madrid, el norte de Extremadura, la Beira Baixa y Lisboa, con impacto en el transporte de mercancías, la actividad industrial y la movilidad diaria.

La "Autovía de la Esperanza"

La plataforma ha bautizado esta reivindicación como la "Autovía de la Esperanza", una expresión con la que busca subrayar el carácter social y territorial del proyecto. No se trata solo de reducir tiempos de viaje, sino de intentar colocar a las comarcas del norte cacereño y del centro portugués en una posición más competitiva dentro del mapa ibérico.

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En la reunión también se abordará la idea de intermodalidad, con referencias a los cercanías de Extremadura y a un paquete de siete medidas que ATE plantea para frenar la despoblación. La plataforma defiende que las comunicaciones deben pensarse de forma conjunta: carretera, ferrocarril, logística, industria y servicios públicos.

La Alianza Territorial Europea agrupa a entidades del norte de Extremadura y de la Beira Baixa, con participación de organizaciones sociales, empresariales, vecinales y administraciones locales. En los últimos meses ha elevado el tono de sus demandas para reclamar a la Junta, al Gobierno de España, al Ejecutivo portugués y a las instituciones europeas que la conexión deje de acumular retrasos.

La cita con Unidas por Extremadura llega después de otros encuentros con representantes institucionales y grupos políticos. La plataforma pretende que la autovía sea asumida como una reivindicación transversal, sin quedar atrapada en la disputa partidista, y que aparezca con compromisos concretos en presupuestos, planificación técnica y calendario de obras.

El mensaje que ATE llevará a Mérida es claro: la infraestructura no puede quedarse en mapas, declaraciones o fotografías. La plataforma reclama el inicio de las obras en 2026 y plantea como horizonte completar el corredor internacional Madrid-Lisboa por el norte extremeño y la Beira Baixa.

El reto, sin embargo, sigue siendo administrativo, presupuestario y político. El tramo afecta a dos países, a competencias distintas y a decisiones que deben coordinarse a ambos lados de la frontera. Para las comarcas que llevan años reclamando la conexión, esa complejidad no rebaja la urgencia: la consideran una de las piezas necesarias para que el interior peninsular deje de ser territorio de paso y se convierta en territorio de oportunidad.