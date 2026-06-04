Será el próximo 13 de junio
RVFV encabezará en Cáceres una fiesta de fin de exámenes de nueve horas en el Recinto Ferial
El evento, pensado para despedir el curso universitario, se prolongará hasta las siete de la mañana con la actuación de DJs y artistas locales.
El Periódico Extremadura sortea dos entradas a través de sus redes sociales
Los estudiantes universitarios de Cáceres tendrán una cita musical para celebrar el final de los exámenes. El próximo 13 de junio, el Recinto Ferial acogerá una fiesta que se prolongará durante nueve horas y que estará encabezada por RVFV, uno de los nombres más conocidos de la música urbana española.
La programación arrancará a las 22.00 horas y se extenderá hasta las 07.00 de la mañana. Junto al artista almeriense también participarán varios DJs y artistas locales, entre ellos DJ Pavón, conocido por sus actuaciones en distintos eventos de la ciudad y que recientemente compartió escenario con la orquesta Nueva Línea durante las Ferias de San Fernando.
RVFV, nombre artístico de Rafael Ruiz, llega a Cáceres tras el lanzamiento de su último sencillo, "TikiTaka", y después de consolidarse como una de las referencias del género urbano en España. Entre sus canciones más populares figuran temas como "Mirándote", "Prendío" o "Yo No Sé", además de colaboraciones con artistas como Morad o David Bisbal.
Una celebración para cerrar el curso
La organización ha planteado el evento como una celebración del final del curso académico y de los exámenes universitarios, aunque la cita está abierta al público general.
La intención es reunir a jóvenes de Cáceres y de otras localidades extremeñas en una de las primeras grandes propuestas musicales del verano en la ciudad. Para ello se ha diseñado una programación continua durante toda la noche, combinando artistas de alcance nacional con nombres vinculados a la escena local.
Entradas y sorteo
Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles a través de los canales habilitados por la organización y en el siguiente enlace.
Además, El Periódico Extremadura sortea dos entradas para la fiesta a través de sus redes sociales, donde los interesados pueden consultar las condiciones para participar.
La fiesta será apta para todos los públicos y contará con una normativa específica para el acceso de menores de edad.
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