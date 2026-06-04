Agenda cultural
Salen a la venta las entradas de día de Horteralia 2026 en Cáceres con Camela y Nebulossa
El festival extremeño celebrará su próxima edición los días 23 y 24 de octubre con Ladilla Rusa, Amatria, Camela y Nebulossa entre sus actuaciones
El festival Horteralia celebrará su próxima edición los días 23 y 24 de octubre de 2026 en Cáceres, donde volverá a reunir a miles de asistentes en torno a una propuesta musical que combina conciertos, espectáculo y humor.
La organización ha anunciado que este viernes 5 de junio, a partir de las 12.00 horas, saldrán a la venta las primeras entradas de día a través de la web oficial del festival. En esta fase inicial se pondrá a disposición del público un cupo de 1.000 entradas para cada jornada, con precios de 35 euros para el viernes y 40 euros para el sábado, más gastos de gestión. Según los datos facilitados por la organización, ya se han vendido más de 3.500 abonos para la edición de 2026, que aspira a superar los 10.000 asistentes entre ambas jornadas.
La programación: dos jornadas de música y espectáculo
La programación del festival se desarrollará durante dos días con propuestas musicales de distintos estilos. El viernes está previsto que actúen Ladilla Rusa y Amatria, junto a otros artistas como La Perra y El Cari, El Gato con Jotas y sesiones de DJs. El sábado será el turno de Camela, Patricia Manterola y Nebulossa, además de otros grupos y actuaciones musicales. El festival incluye también actividades paralelas como concursos de vestuario y la entrega de premios a los asistentes más característicos, elementos que forman parte habitual de su identidad.
La tecno-rumba de Camela y el pop electrónico de Nebulossa
Camela y Nebulossa figuran entre las actuaciones destacadas de la jornada del sábado. El dúo Camela, referente de la música popular en España desde los años noventa, repasará algunos de los temas que les han convertido en un fenómeno intergeneracional dentro de la tecno-rumba. Por su parte, Nebulossa, que ha ganado presencia en la escena musical reciente con su propuesta de pop electrónico, aportará una de las actuaciones más actuales del cartel. Ambas propuestas reflejan la combinación de estilos y generaciones que caracteriza la programación del festival. Con esta nueva edición, Horteralia se consolida como una de las citas musicales del otoño en Cáceres, con una oferta que combina conciertos y espectáculo en directo.
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